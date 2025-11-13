A Sauberből átalakuló, új autóját félig-meddig megmutató Audival ellentétben teljesen új, az alapoktól felépített csapatként 2026-ban belépő Cadillac új mérföldkőhöz érkezett a felkészülésben, immár pályán tesztelnek.

Bár elvileg jól haladnak az új szabályoknak megfelelő versenyautójuk építésével, egyelőre nem a 2026-os modellt küldték pályára, a cél most a versenycsapat és (az egyik) jövő évi pilóta „bemelegítése”.

Ehhez a leendő motorpartner, a Ferrari nyújt segítséget, az olaszok a Cadillac rendelkezésére bocsátottak egy 2023-as F1-est, amelyet ma Sergio Perez terelget Imolában, a szerelők, mérnökök pedig gyakorolhatják a versenyhétvégés munkát. (A másik leendő versenyző, Valtteri Bottas egyelőre a Mercedes tartalékosaként még nem vezethet, de a megbeszéléseken így is részt vehet.)

More photos of Sergio Perez in action at Imola with the Ferrari SF-23 today. #CadillacF1Team #F1 pic.twitter.com/KkyTta1EYD — Lucho Yoma (@LucianoYoma) November 13, 2025

„Kíváncsi vagyok, hány kört bír majd a nyakam, mielőtt kikészülne” – mondta még a teszt előtt a Reutersnek a hatszoros futamgyőztes mexikói, akivel tavaly év végén bontott szerződést a Red Bull.

„De nagyszerű lesz. Jó lesz a teszt, jó lesz így befejezni az évet, mielőtt jövőre újra autóba ülhetek. A jelenlegi teszt egyszerűen arról szól, hogy együtt dolgozzunk a mérnökökkel, a szerelőkkel, megtaláljuk a közös hangot.”

Sergio Perez on track at Imola with the full-black SF-23 🇲🇽 pic.twitter.com/aqAtp3XJZH — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) November 13, 2025

Az F1-ben 2011-től zsinórban 14 szezont lehúzó, januárban 36. születésnapját ünneplő Perez a Cadillac kilátásairól is meglepően bizakodóan, a dobogós helyezéseket sem kizárva beszélt, miután a szimulátoron már kipróbálta a 2026-os autót.

„Igen, szerintem (összejöhet a dobogó). Komolyan hiszek ebben. A McLaren kivételével minden korábbi csapatommal képes voltam dobogóra állni. A Cadillackel nyilván a mezőny végében kezdünk, de aztán fokozatosan fejlődünk majd, a közelebbi jövőben pedig a dobogó lesz a cél, így van. És mindegy is, melyikünk szerzi, a fő, hogy összejöjjön a Cadillacnek.”

„Korábban a frissen beszálló csapatok általában pénzügyi gondokkal küszködtek, de itt nagyon komolyan veszik a dolgot, a lehető legjobban akarnak kezelni mindent, a cél a győzelem. A Cadillacnek nagy céljai vannak, és mindegy is, hol kezdünk, a lényeg, hogy gyorsan fejlődjünk, és az, hogyan dolgozik a csapat hétvégéről hétvégére” – folytatta.