A nyár vége óta köztudott, hogy a Forma-1-be 2026-ban 11. csapatként belépő amerikai Cadillac veterán, sokszoros futamgyőztes párossal, Sergio Perezzel és Valtteri Bottasszal mutatkozik majd be.

Az alakulat gőzerővel építkezik, „reszeli” az autót, igazolja a pilótákat, sőt, a leendő motorpartner, a Ferrari jóvoltából valamikor ősszel egy korábbi maranellói modellel is tesztel majd, hogy gyakorolhassák a csapatmunkát.

A Red Bulltól tavaly év végén kirúgott Perezt semmi sem akadályozza majd a vezetésben, ahogy a tesztpilótai szerepre szerződtetett négyes tagjai is minden bizonnyal autóba ülhetnének, ha a Cadillac úgy akarná, ám Bottas kapcsán korábban az a hír járta, hogy a Mercedes nem engedi, hogy a 36 éves finn tartalékosa az új csapattal dolgozzon.

Bottas a Szingapúri Nagydíj hétvégéjén ennek ellentmondva, bizakodóan beszélt a 2025-ös cadillaces lehetőségeiről:

„Voltak már megbeszélések. Úgy tudom, Greame [Lowdon, a Cadillac csapatfőnöke] és Toto [Wolff, Mercedes-főnök] személyesen is beszélt. A Mercedes támogatóan áll a váltáshoz, szerintem semmilyen módon nem fognak akadályozni. Én magam már beszéltem a Cadillackel, online értekezleteken vettem rész, ilyenek, ez teljesen szabad most is” – nyilatkozta a Crash.netnek.

„Mindenki megérti, hogy sok munka vár még ránk, és hogy bizonyos szintű versenyzői visszajelzésre is szüksége van a csapatnak. Igen, hivatalosan csak januárban kezdem a munkát a Cadillacnél, de előtte is sok dolgot csinálhatok.”

„Azt hiszem, a szimulátoros munkáról épp most egyeztet a Mercedes és a Cadillac, erről később mondhatok biztosat. De jártam már a silverstone-i bázison is, gyorsan körbenéztem. Szóval biztosan csinálok ezt-azt. Bőven van még munka, de meggyőző volt, amit eddig láttam. Alig várom, hogy Melbourne-be menjünk, de már az első téli teszt is nagy pillanat lesz a csapat számára. Jó érzés lesz ilyen mérföldkövek részesének lenni. Hétvégéről hétvégére egyre jobban hiányzik a versenyzés, alig várom!” – magyarázta a tízszeres futamgyőztes.