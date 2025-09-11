Nemrégiben jelentették be, hogy a Forma-1-e 2026-ban új, 11. csapatként belépő Cadillac Valtteri Bottast és Sergio Perezt igazolta leendő versenyzőnek.

Az amerikai alakulat gőzerővel építkezik, készül az F1-es debütálásra, tervezik a jövő évi autót, gyűjtik a szakembereket, versenyhétvégét szimulálnak, a közeljövőben pedig a kezdeti motorpartner Ferraritól kölcsönkapott régebbi járgánnyal tesztelni is fognak, hogy gyakorolják a versenypályás munkát.

Ebben is komoly segítséget jelenthet majd a korábbi Red Bull-pilóta Perez és a jelenleg a Mercedesnél tartalékosként alkalmazott Bottas hatalmas tapasztalata, de úgy tűnik, a finn szolgálatait egyelőre nélkülözniük kell.

A GPBlog értesülése szerint a Mercedes az idény végéig élő szerződésre hivatkozva nem engedi el a 36 éves versenyzőt, hogy a Cadillacnél tesztelhessen, amit Bottas állítólag megértett és elfogadott.

Egyelőre nem tudni pontosan, mikor és hol tesztel majd az új csapat, de logikus lenne, hogy Silverstone-ban lépjenek pályára, hiszen a Cadillac európai F1-es bázisa is ott van.

Bottas hiánya persze nem jelenti azt, hogy Pereznek egyedül kell majd döngetnie: a Cadillac tesztpilótaként már az amerikai Colton Hertát is leigazolta, őt is autóba ültethetik, ráadásul a csapattal együtt ő is tanulhatja az F1-et a versenypályás „tréningeken”.