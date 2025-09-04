A Forma-1-es Holland Nagydíj hetén megnevezte mindkét állandó pilótáját 2026-ra a sportágba érkező Cadillac, egy héttel később pedig azt is közölték, ki lesz az, aki beugrik, ha Valtteri Bottas vagy Sergio Perez valamilyen oknál fogva kidőlne.

A kérdéses személy nem más, mint Colton Herta.

A 25 éves pilóta neve már 2021 vége óta fel-felmerült, mint potenciális esélyes egy-egy F1-es ülésre. Szóba hozták már többek között a még Alfa Romeóként működő Sauberrel, az Alpine-nal, de az AlphaTaurival is, és amerikai lévén persze, hogy a Cadillac is szóba került, mint lehetséges célállomás.

Utóbbi végső soron meg is valósult, noha nem állandó versenyzői státuszban, azonban könnyen lehet, hogy ezzel fog megindulni a jelentős IndyCar-tapasztalatokkal rendelkező pilóta F1-es „kiképzése”. Herta F1-es bejelentésével párhuzamosan ugyanis az is kiderült, hogy jövőre már nem fogja az Andretti istállóját erősíteni a tengerentúlon, ehelyett a Forma-2-ben folytatja pályafutását. Utóbbi tényt Dan Towriss, a Cadillac vezérigazgatója erősítette meg.

Nem egy szokványos karrierút ez, ráadásul korának köszönhetően is az öregek közé tartozik majd a nevelőszériában Herta. Van azonban logikus magyarázat minderre: az átszoktatás mellett azért is megy az F2-be Herta, hogy ott összegyűjtse az F1-es szuperlicenc megszerzéséhez szükséges 40 pontot. Ehhez persze kell a jó eredmény is, ami jórészt a pilótán múlik, de a csapat szerepe sem elhanyagolható tényező. Utóbbi kapcsán még nem érkezett megerősítés, hogy a pilóta melyik csapatnál tölti a 2026-os versenyszezont.

Herta egyébként nem teljesen zöldfülű az F1-et illetően, korábban kipróbálhatta már a McLaren 2021-es versenygépét.