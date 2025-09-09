A Forma-1-be jövőre, a nagy szabályváltozásokkal egy időben lép be 11. csapatként az amerikai Cadillac.

Az első pár évben Ferrari-erőforrásokat használó, Valtteri Bottas és Sergio Perez párosát bevető alakulat a közeljövőben kölcsönbe kapott régebbi F1-esekkel gyakorolja majd a csapatmunkát a pályán, új autóját viszont csak a többiekkel együtt, a 2026-os téli teszteken küldi majd pályára.

Ennek ellenére már most is teljes versenyhétvégéket teljesítenek, derült ki a Cadillac közösségi médiás posztjából.

A csapat az X-en (korábban Twitter) a bázison készült „irányítóközpontos” fotókat osztott meg „Ránézésre Silverstone és Charlotte, érzésre Monza – a 2026-os felkészülés keretében versenyhétvégét szimulálunk” kommentárral, azaz az alakulat a brit és az amerikai bázisáról virtuálisan végigvitte az Olasz Nagydíj eseményeit.

Arról nem tudni, hogy Bottas és/vagy Perez is részt vett-e bármilyen formában a „monzai” munkában, de gyanítható, hogy a Cadillacnél a 2025-ös idény további 8 fordulóján is folytatódik majd a hasonló munka, melybe a leendő versenyzőket is bevonják.

