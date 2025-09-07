Az F1-be jövőre új, 11. csapatként belépő Cadillac nemrégiben jelentette be, hogy a 2026-os idénynek Valtteri Bottas és Sergio Perez párosával vágnak neki.

Az új alakulat ezzel a párossal „biztosra ment”, hiszen a két pilóta együtt 17 idényt, bő 500 versenyt teljesített a Forma-1-ben, a finn 10, a mexikói 6 futamgyőzelmet is szerzett a számtalan dobogó mellett, ráadásul mindketten dolgoztak világbajnoki szezonokat teljesítő nagycsapatoknál, komoly tapasztalatot és tudást birtokolnak.

A Cadillac-csapat vezérigazgatója, Dan Towriss (nyitóképünkön Perez oldalán) az Olasz Nagydíj hétvégéjén elárulta, hogy a versenyzőket illető döntésben kulcsszerepet játszott Perez interjúja, melyen igyekeztek feltérképezni, mit nyújthat nekik a mexikói.

„Szeretne-e újra versenyezni? Összességében hol jár a pályafutásában? Mik a céljai? Izgalmasnak találja-e a projektet? Mit szeretne csinálni? Mit szeretne még bizonyítani?” – sorolta, hogy milyen kérdéseket tettek fel a volt Red Bull-pilótának.

„Tökéletesen teljesített az elbeszélgetésen” – mondta Towriss, hozzátéve, hogy a mexikói veterán válaszai hallatán alapjaiban változtattak a pilótakeresési terveiken.

„Az interjún igazán megmutatkozott a tapasztalata. De tényleg, egyszerűen remekül szerepelt, egészen izgalomba jöttünk, hogy ő lehet a pilótánk. Előtte inkább fiatal versenyzőben gondolkodtunk, de Perez fantasztikus volt. Tényleg nagyon sokat számít a tapasztalat” – méltatta a hatszoros futamgyőztest.

A 2026-os szezon kezdetére már Perez és Bottas is 37. évében jár majd, minden idők egyik legidősebb párosa lesz a közösségi médiában máris Checottasnak becézett összeállítás, de azért fiatal és amerikai pilóta is szerepet kap a Cadillacnél: a napokban jelentették be, hogy az eddig az IndyCarban sikeresen szereplő Colton Hertát igazolták tartalékosként, a tervek szerint a 25 éves versenyző jövőre a Forma-2-ben gyűjti majd tapasztalatokat és az F1-es versenyengedély megszerzéséhez szükséges szuperlicencpontokat.