Mondhatjuk, hogy végre tényleg felpörögtek az események a Cadillac Forma-1-es csapata körül. Az istálló tegnap bejelentette 2026-os pilótafelállását, valamint végérvényesen tisztázták, hozzájuk biztos nem tér vissza a Red Bulltól menesztett Christian Horner.

Ezzel azonban még nem ért véget készülődésük. Az új csapat tényleg gőzerővel készül a 2026-os rajtra, és ebbe beletartozik az is, hogy pilótáik formába lendüljenek, illetve legyen némi kiindulási pontjuk a jövő évi autó fejlesztését illetően.

Korábban a Vezessen már írtunk arról, hogy ezen a téren fontos eszközzé lépett elő angol mozaikszóval élve a TPC-k, (testing previous cars), az olyan tesztek, amikor a legalább két évvel az aktuális szezont megelőző konstrukciókat veszik elő az istállók. Az ezekbe beülő, az autókat újra vezető pilóták így jobban összehasonlíthatják jelenlegi (vagy jövőbeli) versenygépükkel, hogy mi az az irány, ami felé változtatni kellene a fejlesztendő autón.

A Cadillacnek azonban értelemszerűen nincs korábbi autója, hátrányba azonban mégsem fognak kerülni. Erről Graeme Lowdon csapatfőnök beszélt. „Természetesen együtt kell dolgoznunk másokkal, hogy ezt megtehessük, de ezt engedik a szabályok” – fogalmazott.

Arról nem beszélt a szakember, hogy melyik rivális lesz az, aki autót ad nekik, de kis kockázattal fogadhat bárki arra, hogy az a Ferrari lesz. Korábban már írt a Vezess arról, hogy az új csapat amellett, hogy 2029-ig motorokat kap az olaszoktól, a felfüggesztését is Maranellóból szerezné be. Az együttműködés kiterjesztése a TPC-kre a Ferrari érdeke is lehetne, hiszen ugyanarról a futóműről így már nem két, hanem négy tapasztalt versenyző adhatna visszajelzéseket.