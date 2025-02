Nagyjából másfél éves huzavona után az eredetileg az Andrettik által indított Forma-1-es projekt elnyerte a sportág vezetésének jóváhagyását is, így a csapat 2026-ban a mezőny 11. alakulatként lép a rajtrácsra.

A Cadillac-csapat az elmúlt hónapokban magasabb fokozatba is kapcsolt: Silverstone-ban épül az európai bázis, jó néhány vezetőt igazoltak, keresik a lehetséges pilótákat, motorpartnerként pedig – mielőtt a Cadillac anyavállalata, a General Motors 2028-ra elkészítené a saját F1-es erőforrását – a Ferrarit is megnyerték.

Utóbbi kapcsán friss hír, hogy a mezőny jelenlegi egyetlen amerikai csapatához, a Haashoz hasonlóan a Cadillac is erősen támaszkodna a maranellói márkára: az Autosport értesülése szerint a motoron kívül a felfüggesztéseket is az olaszoktól szereznék be az első pár évükben.

Azért a GM saját motorprojektje sem vicc: ugyancsak friss hír, hogy a Cadillac erőforrás-gyárának építése is sínen van: az Észak-Karolina állambeli Concorde-ban 85 millió dolláros (bő 33 milliárd Ft) befektetéssel húznak fel egy új üzemet, melyben a tervek szerint 2027 első negyedévében kezdődhet meg a munka.