Amint felmerült, hogy reális lehetőség Sergio Perez Red Bull-os elküldése, rögtön logikusnak tűnt, hogy a mexikói pilóta a Forma-1-es beszállásra készülő Cadillacnél keressen menedéket.

Perez Red Bullnál szerzett tudása, know-how-ja aranyat érhetne ott, emellett – bár tavaly példátlan mélységbe jutott – azért korábban nem volt fakezű versenyző sem, tapasztalatával pedig a kinézett amerikait, Colton Hertát is segíthetné. További plusz lehetne az észak-amerikai származás, a mexikói és az Egyesült Államokban is igen népes mexikói származású rajongótábor, valamint az erős szponzori háttér is.

Nyilván így gondolkodik, ezekkel házal Perez menedzsmentje is, mely a spanyol Marca értesülése szerint be is jelentkezett a 2026-os indulásra készülő Cadillacnél.

A sportlap hozzáteszi, hogy azért idénre is van elképzelés: hogy Perez formában és reflektorfényben maradjon, 2025-re a Le Mans-i 24 óráson kereshetnek neki ülést. Bár nem csúcson, a már mostanra kiforrott projektekkel rendelkező Hypercar osztályban, „csak” a GT-ben, de a versenyzési lehetőség így is fontos lenne a 35 éves pilótának.

Ha az F1-es visszatérés nem jönne össze, Perez még mindig elgondolkodhat a Forma-E-es szereplésen, a csak az év vége felé induló 2025‒26-os szezonig még bőven van idő – édesapja, Antonio Perez Garibay korábban már megpendítette ezt a szálat is.