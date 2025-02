2026-ban a mezőny 11. csapataként száll majd be a Forma-1-be a Cadillac, mely nagy erőkkel is készül a bemutatkozásra.

A Silverstone-ban európai bázis építő alakulat az elmúlt évben leigazolta már a korábban a Benetton/Renault-nál a bajnoki években dolgozó, a közelmúltban az FIA-nál az F1-es szabályok kidolgozásán tevékenykedő Pat Symondst, csapatfőnöknek megnyerték az egykor a Virgint/Manort/Marussiát irányító Greame Lowdont, sőt, az jó ideje az USA-ban versenyző Marcus Ericssont is felkérték, hogy segítsen a szimulátoruk beszerzésében.

Most újabb sikert könyvelhettek el: a versenycsapatot erősíti majd a Haastól elcsábított Peter Crolla. A szakember a McLarennél kezdte F1-es pályafutását, ám az első pillanattól, 2015-től a Haasnál dolgozott, ahol 2017-től már csapatigazgatóként végezte a szerteágazó munkát. Pár évig a versenytevékenységekért felelős igazgató is volt, hogy aztán újra csapatigazgató legyen.

Ha valaki, Crolla egyértelműen sokat tud egy új – ráadásul amerikai hátterű – F1-es csapat építéséről és működtetéséről, tapasztalata aranyat érhet a Cadillacnél.

Crolla mellett szól még, hogy a Haashoz hasonlóan a Cadillac is a Ferrari erőforrásaival lép be a Forma-1-be, az ilyen irányú tapasztalatai és kapcsolatai is jól jönnek majd.