Jövőre amerikai csapattal bővül a Forma-1 mezőnye, 11. istállóként érkezik a Cadillac.

Az F1 számára fontos amerikai piac szempontjából ez nem rossz hír, az pedig különösen jól jönne minden érintettnek, ha a Cadillac a terveinek megfelelően a két ülése közül az egyikbe amerikai versenyzőt is ültetne.

Az alakulat eddig egy komoly jelöltet említett, a korábban az alsóbb kategóriákban Európában tapasztalatokat szerzett, egy darabig a McLaren tesztpilótájaként is alkalmazott, tavaly az IndyCarban az F1-es Cadillac-projekt mögött álló Andrettivel a 2. helyen végző Colton Hertát.

A 24 éves versenyző azonban egy friss megszólalásában felemásan beszélt az F1-es lehetőségről:

„Érzésre már vagy öt éve erről lenne szó. Jó ideje előttem a mézesmadzag. Kezdem már unni a dolgot. Én egyszerűen csak versenyezni akarok, idén az IndyCarra koncentrálni, megnyerni a bajnoki címet. Aztán ha lesz valami az F1-ből, majd azon is elgondolkodom” – idézte a The Race.

„Egyáltalán nem biztos még. A családom, a barátaim mind itt vannak az USA-ban, odaát viszont senkit sem ismerek. Szóval nagy döntés – már ha döntenem kell majd róla” – szögezte le.

Érdekes módon az IndyCarban szintén az Andretti színeiben versenyző Kyle Kirkwood is nagyon hasonló dilemmáról beszélt:

„Természetesen érdekelne a Forma-1. Ugyanakkor viszont imádom, amit most csinálok, az IndyCart. Mindig is IndyCar-pilóta akartam lenni. Így az Államokban is maradhatok, ott, ahol felnőttem” – kezdte.

„A floridai Jupiter a szülővárosom, és a mai napig ott is élek. Ezt nagyon szeretem az IndyCarban – az amerikai pilóták mind otthon lehetnek. Szóval mindkettőnek van előny és hátránya. Nyilván érdekelne az F1, de egyáltalán nem zavarna, ha nem adódna rá lehetőségem.”

A két versenyző szavai alapján nem lesz egyszerű amerikai versenyzőt ültetni az F1-es Cadillacbe, pedig sokáig azért nem lehet húzni a döntést, a csapatnak nyárra már illene tudnia, kikkel is vágnak neki a bemutatkozóévnek.