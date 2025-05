Hivatalosan is megérkeztek Magyarországra az első eTGX-ek – adta hírül az MAN Truck&Bus hazai képviselete. A bajor cég tisztán elektromos hajtású nyerges vontatói már a magyar vásárlók számára is elérhetők.

Az oroszlános logójáról ismert márka elektromos kínálatával egy szakmai nap kíséretében ismerkedhettek meg a fuvarozók. Nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is. Ebből az alkalomból ugyanis lehetőség nyílt az eTGX vontatók kipróbálására Veszprém mellett, a Continental tesztpályáján. Annak érdekében, hogy érezhető legyen a különbség a hagyományos hajtás és az elektromos hajtásrendszer között az MAN Truck&Bus szakemberei egy dízelmotoros TGX vontatót is elvittek a rendezvényre.

Ezt, valamint egy MAN eTGX-et felváltva lehetett vezetni egy kanyargós szakaszon, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílt közvetlenül összehasonlítani a belső égésű, valamint a villanymotorral szerelt országúti vontatókat vezethetőségi és menetdinamikai szempontból. Az összehasonlításhoz különösen nagy kihívást jelentett, hogy a vontatóknak egy szakaszon 30 százalékos emelkedőt kellett leküzdeniük, ami rendkívül igénybe veszi a vontató teljesítményét, illetve tapadását. Ez az érték ugyanis azt jelenti, hogy 100 méteren belül akár 30 méter is lehet a szintkülönbség. A kamionoknak ilyenkor nagy nyomatékra van szüksége ahhoz, hogy fel tudjanak kapaszkodni. Igaz, a legtöbb közúti emelkedő ritkán haladja meg a 10-15%-ot, de az Alpokban, illetve a Kárpátokban előfordulhatnak extrém meredek emelkedők.

4 fotó

Az eTGX-et 2022-ben mutatta be az MAN Truck&Bus a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon. Hazai bemutatásukra tehát bő három évet kellett várni. Az itthoni rendezvényen a 4×2-es hajtásképlettel rendelkező nyerges vontatók voltak fókuszban, de 4×2-es és 6×2-es hajtásképlettel merev alvázas teherautóként is készülhet. Az akkumulátor kapacitás kivitel függő, hiszen a kéttengelyes változatoknál maximum 480, a háromtengelyesnél akár 560 kWh is elérhető a gyári brosúra szerint. Kedvező időjárási körülmények (kb. 20 Celsius fok), főként autópályás használat, valamint 60 százalékos terheltség esetén 500, illetve 750 kilométer is meg tehető velük egyetlenegy feltöltéssel.

Érdekesség, hogy az MAN Truck&Bus azon kevés haszonjármű gyártók közé tartozik, amelyek saját fejlesztésű akkumulátorokkal kínálják teherautóikat. A „villanyoroszlánokba” kerülő energiatároló egységeket 1,6 millió kilométeres maximális futásteljesítményre tervezték. Töltésük többféle teljesítményű töltővel végezhető: 200 Amperes 150 kW-os CCS töltő esetén 2-4 órát, 335 Amperes 250 kW-os CCS töltőnél pedig 40 percet vehet igénybe ez a folyamat.

A rendezvény után átadták az első példányokat tesztelésre hazai fuvarozóknak, így hivatalosan megkezdődhet az eTGX magyarországi tesztüzeme. A vontatók mellett azonban megtalálhatók az MAN Truck&Bus kínálatában az építőipari, kommunális, vagy regionális áruszállításra tervezett zéró lokális emisszióval rendelkező teherautók is az eTGS-család személyében.

Történelmi pillanat? Az első elektromos MAN TGX vontató az év elején állt forgalomba. Ha kíváncsi vagy ennek részleteire, akkor kattints ide!