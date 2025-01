Forgalomba állt az első elektromos MAN TGX a Duvenbeck Csoport színeiben. A vállalat, amely a Volkswagen logisztikai feladatait is ellátja azt tervezi, hogy az újdonságot alapvetően a Rajna-Ruhr és a BeNeLux szállítmányozási régióban fogja üzemeltetni. Az elektromos teherautó várhatóan sokszor megfordul majd a jövőben a Wolfsburgi-gyár környékén.

A Duvenbeck azt tervezi, hogy ebből a modellből legalább 160 darabot üzembe helyez 2026-ig. Vagyis az eTGX egyik legfőbb vásárlójává lép elő. A vadonatúj nyerges vontató a maga 950 mm-es nyeregmagasságával, rövid, 3,75 méteres tengelytávjával kiemelkedik az elektromos nyergesvontatók közül. Akár olyan félpótkocsikkal is használható, amelyek három méteres belmagassággal rendelkeznek.

A fuvarozók 4,5, vagy 6 akkumulátor-csomaggal kérhetik a „villanyoroszlánt”. Maximális számú energiatároló csomag esetén 500 kilométeres hatótáv áll rendelkezésre. Alapvetően sztenderd CCS töltőcsatlakozóval (max 375 kW-ig) kínálják, de már az új, megawatt töltési (MCS) szabványt is teljesíti, így a jövendőbeli megrendelők akár ezzel is kérhetik. Az MAN Truck&Bus az akkumulátorokat nem beszállítótól veszi, hanem saját maga állítja elő. Ez, már a kezdetek-kezdetén tudatos döntés volt a vállalat részéről.

Az MAN Truck&Bus 2023-ban jelentette be, hogy elstartolt az eTGX értékesítése. Első ízben 2024 derekán demonstrálták ezzel a járművel a megawatt-töltést. A bajor cég komolyan gondolja az elektromos átállást és úgy számol, hogy 2030-ra az általa értékesített teherautók fele elektromos lesz. A vállalat ugyanakkor a hidrogénhajtás felé is kacsingat. Tavaly, exkluzív lehetőségünk nyílt kipróbálni a márka új szárnypróbálgatását, a hTGX-et, amelyet elsősorban olyan terepre szánnak, ahol várhatóan még sokáig nem lesz elérhető az elektromos töltő infrastruktúra.

Az MAN emellett tavaly év végén bemutatta az eTGL-t, amely egy feltöltéssel 235 kilométert tud megtenni és maximum 6600 kilogrammnyi árut tud elszállítani. Az eTGX „kis testvére” tehát tökéletesen alkalmas arra, hogy hajnalban kiszállítsák vele a friss kenyereket a boltokba, mert nem fog felverni senkit, hiszen csendes üzemmódot kínál.