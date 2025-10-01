A Forma-1 mezőnyéhez jövőre 11. csapatként csatlakozó Cadillac komolyan építkezik, amellett, hogy saját bevallásuk szerint jól haladnak a jövő évi autóval, a szerződtetések terén sem pihennek.

Azt már néhány hete közölték, hogy állandó versenyzőikként a két veteránt, Valtteri Bottast és Sergio Perezt igazolták, majd azt is bejelentették, hogy tesztpilótaként az amerikai Colton Hertát szerződtették, aki a tervek szerint jövőre a Forma-2-ben szokja az európai formaautós világot, valamint gyűjti a szuperlicencpontokat.

Most kapásból három újabb pilótát jelentettek be, mindhárman szimulátoros munkával segítik majd a fejlesztést.

A legnagyobb név az amerikai IndyCar 2016-os bajnoka, az Indy 500 2019-es győztese, a francia Simon Pagenaud. A 41 éves veterán mellett az elmúlt években a Haas tartalékosaként alkalmazott, emellett az IndyCarban versenyző Pietro Fittpaldi is csatlakozik a Cadillachez – a kétszeres F1-világbajnok Emerson Fittipaldi unokája jó fogás, hiszen amellett, hogy friss, közvetlen tapasztalatai vannak egy F1-es csapat működéséről, 2020-ban, a tüzes balesetben megsérült Romain Grosjeant helyettesítve két nagydíjon is vezetett.

A harmadik szimulátoros az északír Charlie Eastwood, aki az elmúlt tíz évben túraautós és hosszútávú versenyszériákban tüntette ki magát.