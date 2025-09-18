2026-ban új csapattal bővül a Forma-1, 11. alakulatként beszáll a Cadillac. A kezdetben a Ferrari erőforrásaival induló, Valtteri Bottas és Sergio Perez párosát pályára küldő csapat mögött ugyan ott áll az amerikai autóipari óriás, a General Motors, de így jól jön minden szponzor, amelyik hozzájárulhat a költségekhez.

A Cadillac nyáron már bemutatta első partnerét a tavalyig a Mercedesszel együttműködő Tommy Hilfiger képében, most pedig újabb közismert amerikai márkát üdvözölnek. A bejelentés szerint a Cadillac hivatalos italpartnere a Jim Beam lesz, az együttműködési megegyezés több évre szól.

A whiskymárka első ízben lép be a Forma-1-be, eddig inkább csak a hazai sportvilágban mozgott a Dallas Cowboys és Los Angeles Dodgers NFL-csapatok, az amerikai labdarúgó-szövetség, illetve az Indianapolis 500 és a NASCAR szponzoraként.

Ugyanakkor nem a Jim Beam az első amerikai whisky a száguldó cirkuszban, a Jack Daniel’s már évek óta a McLaren partnere.