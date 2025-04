A McLaren 2023-ban társult az amerikai Jack Daniel’sszel, hogy közösen ünnepeljék a csapat/márka alapításának 60. évfordulóját.

A whiskey-gyártó azóta is az istálló partnere és szponzora – miért is ne lennének, amikor az alakulat egyre versenyképesebb, tavaly világbajnoki címig is jutottak –, így harmadik kiadás is érkezett a közös itókából.

Míg 2023-ban és ’24-ben a csak fekete-papaja csomagolás és címkézés utalt arra, hogy különleges italról van szó, idénre a beltartalmon is változtattak, szó szerint ütősebb lett a termék.

A McLaren Racing X Jack Daniel’s Tennessee Whiskey más mintázattal, de ugyanúgy a fekete-papaja dizájnt alkalmazza, sőt, az alapot is a korábbiakhoz hasonlóan a közkedvelt, 80%-nyi kukoricát, 12% árpamalátát és 8% rozst tartalmazó cefréből készült, 40%-os alkoholtartalmú (80 proof), lágyságát 3 méter vastagságú szénszűrőn való átcsepegtetéssel elnyerő, vadonatúj fehértölgy-hordókban érlelt tennesseei bourbon whiskey, az Old No. 7 adja, ám erősebb formában.

Az alkoholtartalmon emeltek, a 40 helyett 43%-os (86 proof) lett a bourbon, ami a gyártó állítása szerint teltebbé, gazdagabbá teszi a jól ismert ízvilágot.

Az előző két kiadáshoz itthon is hozzá lehetett jutni palackonként 20 ezer Ft körüli áron, könnyen lehet, hogy a 2025-ös mclarenes Jack Daniel’s is eljut a magyar piacra, ám erről egyelőre nincs információ, ahogy az árazás is bizonytalan lehet a Donald Trump által elindított vámháború következményeként.