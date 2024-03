A Forma-1 történetének második legrégebbi, egyben egyik legeredményesebb csapata, a McLaren tavaly fogott össze a világ egyik legismertebb whiskey-gyártójával, az amerikai Jack Daniel’sszel, hogy együtt ünnepeljék az alakulat alapításának 60. évfordulóját.

Bár a jubileumi év lezárult, az együttműködés nem szakadt meg, így 2024-re új kiadást dobnak piacra a McLaren-féle Tennessee Whiskey-ből.

Maga az ital ezúttal is a közkedvelt Old No. 7-je, azaz a 80%-nyi kukoricát, 12% árpamalátát és 8% rozst tartalmazó cefréből készült, 40%-os alkoholtartalmú (80 proof), lágyságát 3 méter vastagságú szénszűrőn való átcsepegtetéssel elnyerő, vadonatúj fehértölgy-hordókban érlelt tennessee-i bourbon whiskey.

Az újdonság a külcsín: a díszdoboz és a címke is új papaja-fekete dizájnt kapott. A dobozon és a címként is megjelenik az együttműködésre utaló McL x JD 2024 felirat, sőt, a hagyományos Old No. 7 logó is új megjelenést és színt kapott.

A limitált kiadású mclarenes fogott összet egyes USA-államok, valamint a Forma-1-es futamokat rendező országok piacain árusítják majd 1 és 0,7 literes kiszerelésben, így – a hungaroringi Magyar Nagydíjnak köszönhetően – akár a hazai F1- és whiskey-kedvelők is hozzájuthatnak majd.

Árat nem közöltek, de a tavalyi kiadás 0,7 literes változata 18-19 ezer forint itthon, várhatóan a 2024-es változat is ennyi lesz.