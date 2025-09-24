2022 Forma-2-es bajnoka, Felipe Drugovich tartalékosként méltatlanul süllyesztőbe került az Aston Martinnál, a 25 éves brazil négy szezon alatt – Lance Stroll és Fernando Alonso sérülései, betegségei ellenére – sem lépett pályára időmérőn vagy versenyen, mindössze szabadedzéseken vetették be.

A veterán spanyol és a kanadai is marad jövőre a csapatnál, így ahhoz, hogy Drugovich „éles” maradjon, illetve meglegyenek az F1-es versenyengedélyhez szükséges szuperlicencpontjai, a különböző hosszútávú futamokon túl is vezetnie kell, erre pedig a Forma-E-ben kap lehetőséget a decemberben Rio de Janieróban induló, majd jövő augusztus közepén Londonban záruló 2025/26-os szezonban. (Tegyük hozzá, idén júliusban már a berlini fordulón is szerepelt az FE-ben a Mahindra beugrójaként.)

Son of a dragon 🐉🔥 pic.twitter.com/yb2dStW7za — Andretti Formula E (@AndrettiFE) September 24, 2025

A csapatválasztás külön pikáns, Drugovich ugyanis az Andretti versenyzője lesz. Ne feledjük, az F1-be jövőre belépő Cadillac is Andretti-projekt, közös az anyacég, a TWG Motorsport, ráadásul a pilóta az amerikai endurance-bajnokságban, az IMSA-ban, valamint az idei Le Mans-i 24 óráson is a Cadillac színeiben is vezetett.

Logikus lenne, ha a brazil villany-formaautós részvétellel párhuzamosan a Forma-1-es csapatnál is vállalna valamilyen szerepet, igaz, versenyülésre egyelőre ott sem számíthat, hiszen Vatteri Bottas és Sergio Párosát indítják, viszont tartalékost még keres a csapat, abban pedig már van rutinja Drugovich-nak, középtávon pedig akár állandó versenyzőként is lehetőséget kaphat a jövőre már egyaránt 36-36 éves veteránok után.