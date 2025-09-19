A kanadai milliárdos, Lawrence Stroll – az akkori versenyző, Sergio Perez hathatós közreműködésével – 2019 nyarán vásárolta fel a csődbe jutott Force Indiát, hogy az onnantól Racing Pointkét működtetett alakulatot a patinás brit luxussportkocsi-gyártó megszerzése után, 2020-tól Aston Martin néven működtesse tovább a Forma-1-ben.

A silverstone-i csapat az indulás óta alkalmazza a résztulajdonos fiát, Lance Strollt, aki mellett két szezonig a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, majd 2023 óta a kétszeres bajnok Fernando Alonso vezet.

Az Aston az elmúlt években óriási befektetésekkel a mezőny legmodernebb infrastruktúráját építette ki, emellett más neves szakemberek mellett megszerezte a sztártervező Adrian Newey-t is, hogy a 2026-os nagy szabályváltozások idejére, amikor kizárólagos motorpartnerként a Honda is megérkezik, az élmezőnybe léphessenek.

A 2013 óta futamgyőzelem nélkül álló, de ma, 44 évesen is elképesztően versenyképes Alonso kulcsszerepet játszhat ebben, ám versenyzőként csak a jövő évig igazolt – utána élethosszig tartó márkanagyköveti ajánlattal bíró – veterán jövője nem világos.

A spanyol Diaro AS sportlapnak nyilatkozva Alonso furcsán, sőt meghökkentően beszélt az ezt illető kilátásokról és saját visszavonulásáról, minden idők legtapasztaltabb F1-ese akkor távozna, amikor jól megy a szekér…

„Az alapján dől el, hogyan érzem magam jövőre, mind fizikálisan, mind mentálisan. De egyelőre nem tudom, nincs egyértelmű elképzelésem. De ha az autó jó lesz, komoly esélye van, hogy 2026 lesz az utolsó évem” – mondta.

Igen, jól olvastuk, a veterán akkor távozna, ha jövőre erős szezont teljesíthet, míg ha szükséges a további építkezés, inkább maradna segíteni:

„És igen, én is tudom, hogy jobb esélyeim lehetnének 2027-ben vagy 2028-ban, amikor igazán érzékelhetővé válik az Adrian Newey és mások által hozott stabilitás, hiszen előfordulhat, hogy az első évben jól teljesít a csapat, de a második, harmadik évben már garantáltan jól fog szerepelni.”

„De a saját szempontjaimat is figyelembe kell vennem. Ha a jövő évi autó nem lesz jó, jó esély van rá, hogy maradok még egy-két idényre, hogy szépen fejezhessem be, de ha jó lesz a 2026-os autó, az lehet az utolsó szezonom” – szögezte le Bakuban a korábbi Minardi-, Renault-, McLaren- és Ferrari-pilóta.