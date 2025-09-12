Fernando Alonso 21 idényt húzott le a Forma-1-ben úgy, hogy a sportág történetének egyik legnagyobb dizájnere, Adrian Newey az ellenfeleinél tevékenykedett, előbb a McLarennél, majd a Red Bullnál.

Newey immár az Aston Martinnál dolgozik, hogy a 2021 óta igen komoly befektetésekkel a lehető legmodernebb infrastruktúrát építő, de előbb Sebastian Vettel egy-két villanásától, majd Alonso 2023. eleji sikersorozatától eltekintve eddig nem túl fényesen teljesítő alakulat 2026-ra versenyképes autóval állhasson elő.

A kétszeres világbajnok spanyol igen sokat remél a sztármérnöktől, aki pályafutása során a Williams, a McLaren és a Red Bull kötelékében összesen 12 egyéni és 14 konstruktőri bajnoki cím megszerzésében vállalt fontos szerepet.

„Kétség sem fér hozzá, hogy ő a sportág legjobb tervezője, valószínűleg soha senki nem ér majd el olyan számokat, mint ő. A munkamódszere magyarázza az eredményeit” – magyarázta Alonso a csapat YouTube-csatornáján.

„Hihetetlen, ahogy ő egész egységként képes látni az autót, nem pusztán az egyes, teljesítményt jelentő elemeket nézi. Előre egészként képzeli el az autót. Látszólag minden pillanatban ellenőrzése alatt tart mindent, ilyen magabiztosságot talán még sosem láttam. Nem izgatja magát a másik csapatok miatt, nem foglalkozik az eltérő filozófiákkal vagy dizájnokkal – hisz benne, hogy az ő autója lesz a legjobb” – folytatta.

A kérdésre, hogy milyen érzést kelt benne, hogy Newey immár az Aston Martinnál dolgozik, így felelt:

„Nagyon megnyugtató. Monacóban eljött a hétvégére, csak ott volt a garázsban, nem igazán beszélgetett másokkal, de folyamatosan járt az agya, néha megtapogatta a kereket, a felfüggesztést. Véleményem szerint inkább művész, mint mérnök.”

A 66 éves angol szakember márciusban állt munkába a silverstone-i csapatnál, ahol nem pusztán műszaki igazgató, hanem résztulajdonos is lett. Newey egyébként közismerten nem foglalkozik az idei fejlesztésekkel, csakis 2026-ra koncentrál, amikor az új szabálycsomag, valamint az immár a Hondától érkező új erőforrás kitörési lehetőséget nyújt az Astonnak.