Tudtunk arról, hogy a november 12-ei estére az Audi valami nagyszabású, az F1-hez is kötődő rendezvényt szervez, azt azonban nem sejtettük, amit végül megmutattak. Lehullott a lepel ugyanis az R26 Concept nevű – mondjuk úgy – tanulmányról, mely már a 2026-os megváltozott szabályrendszer szellemiségét idézi.

Az autó színei és dizájnja árulkodó. Minden minimalista és precíz, ezt idézik az éles váltások a titán, a karbonfekete és az újonnan bemutatott Audi vörös árnyalat közt. Utóbbi színben fog megjelenni a márka négy karikája is, kiemelve jelenlétüket a Forma-1-ben.

“Nem csak azért szállunk be a Forma-1-be, hogy csak ott legyünk. Nyerni akarunk” – jelentette ki Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója. “Ugyanakkor tudjuk, hogy a Forma-1-ben nem lehet egyik napról a másikra topcsapattá válni. Ehhez idő, kitartás és a fennálló helyzet fáradhatatlan megkérdőjelezése kell.”

A szakember azonban hozzátette, hogy 2030-ig szeretnének eljutni addig, hogy harcban legyenek a világbajnoki címig.