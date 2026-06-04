Kevés autó van a világon, amelynél már egy légzsákos kormány vagy egy középső multimédiás kijelző is történelmi jelentőségű újdonságnak számít. A Lada Niva Legend pont ilyen. Az orosz terepjáró alapformája közel öt évtizede alig változott, most viszont olyan frissítést kap, amely nem látványos dizájnváltásról, hanem a használhatóságról, a biztonságról és a technikáról szól.

Az AvtoVAZ a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon mutatta meg a modernizált Niva Legendet. A klasszikus terepjáró továbbra sem akar divatos városi SUV-nak látszani, de a lemezek alatt és az utastérben több ponton is hozzányúltak. A gyártó szerint több mint 100 új, illetve több mint 60 korszerűsített alkatrész és részegység került az autóba.

Kívülről továbbra sem kell forradalomra számítani

A Niva megőrizte a jól ismert, dobozszerű formáját, amelyet óvatosan igazítottak a korhoz. Újdonság a kéttónusú, 16 colos keréktárcsa, valamint a motorháztetőn megjelenő fekete légbeömlő. Ez utóbbi nem csak dísz: az átdolgozott szellőző- és klímarendszer miatt volt rá szükség, amely immár utastéri pollenszűrőt is kapott.

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A változások inkább belül történtek

A terepjáró új kormányt kapott, amely a Lada Grantából származik, és ezzel együtt először jelenik meg benne vezetőoldali légzsák. Ehhez nem volt elég csak kormányt cserélni, a karosszéria szerkezetén is módosítani kellett. Egy olyan autónál, amelynek alapjai a hetvenes évekből származnak, ez nem apró kényelmi extra, hanem komoly biztonsági előrelépés.

A műszerfal közepére multimédiás, állítólag érintős kijelző került, a klímapanel modernebb lett, a gyújtáskapcsoló pedig a kormányoszlop jobb oldalára költözött. A váltókart közelebb hozták a vezetőhöz, az osztóművet pedig a korábbi két kar helyett egyetlen karral lehet kezelni. A Niva központi zárat is kap, és végre nem kell külön kulcs az ajtókhoz és a gyújtáskapcsolóhoz.

A beszámolók szerint több karosszériaelem – köztük a motorháztető, a tető, a hátsó ajtó és egyes karosszériaelemek – kétoldali horganyzott acélból készül. Ez a Nivánál különösen lényeges, mert az autót sokan továbbra is nem éppen kíméletes használatra, hanem rossz utakra, terepre vagy zordabb körülmények közé veszik.

A motorháztető alatt is van változás

A régi, 1,7 literes, 83 lóerős motor helyére az 1,8 literes, 8 szelepes benzines kerül, amelyet a Niva Travelből vett át a gyártó. Az új egység 90 lóerőt és 153 Nm nyomatékot tud, vagyis papíron nem lesz sportautó a Nivából, de a plusz nyomaték sokkal fontosabb annál, mint amit a lóerőadat elsőre sugall. Az AvtoVAZ szerint a nyomaték jelentős része már alacsony fordulaton, 1000/perctől rendelkezésre áll, ami terepen és lassú haladásnál sokkal hasznosabb, mint a magas csúcsteljesítmény.

A futóműhöz és a fékekhez is hozzányúltak

Elöl módosították a stabilizátor helyzetét, ami a gyártó szerint jobb irányíthatóságot és kényelmesebb rugózást hoz. A Niva Legend emellett hűtött első féktárcsákat kap, az osztómű pedig egy harmadik támaszt is kapott, hogy csökkenjenek a vibrációk. Vagyis az autó nemcsak modernebbnek akar látszani, hanem használat közben is kulturáltabbnak ígérkezik.

Az árakat egyelőre nem közölte a gyártó, ahogy a pontos piaci bevezetés részletei is ködbe takaróznak. Annyi viszont már most látszik, hogy a Niva Legend frissítése nem klasszikus modellváltás, hanem inkább egy nagy túlélő újabb alkalmazkodása a jelenhez.

Ez lehet a Niva utódja?