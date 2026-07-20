Egy Gödöllőhöz közeli településen élő férfi június 2-án, a késő esti órákban megjelent a gödöllői rendőrkapitányság épületénél, ahol több jármű parkolt.

A férfi a magával vitt égésgyorsító anyaggal leöntötte az egyik rendőr autóját, majd felgyújtotta. Az autó teljesen kiégett.

A rendőrök és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a többi autóra és az épületre. A Budakörnyéki Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő férfit nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével vádolja.