Valtteri Bottas a GP3 – a mai FIA Forma-3 közvetlen elődje – 2011-es bajnokaként, a GP2-őt (a mai Forma-2) átugorva 2013-ban mutatkozott be az F1-ben az addigra már évek óta sereghajóként szereplő Williamsnél, ám 2014-től, a vadonatúj, domináns Mercedes-motorral kiemelkedő eredményeket ért el a patinás, sokszoros bajnok alakulatnál, így amikor Nico Rosberg 2016 végén, friss világbajnokként bejelentette visszavonulását, Mercedes őt választotta Lewis Hamilton új csapattársának.

A finn öt idényt szolgált az angol szupersztár „szárnysegédjeként”, a domináns években 10 futamgyőzelmet, 20 pole-t gyűjtve, ám amikor a Mercedes saját ifjoncát, George Russellt léptette elő, ő az Alfa Romeo-Saubernél (mára Audi) talált csak helyet, ahol három, összességében eredménytelen szezont teljesített. 2025-re a Mercedes tartalékosként fogadt vissza, végül az idén belépő Cadillac a tapasztalatát és korábbi eredményeit értékelve a szintén többszörös futamgyőztes veterán Sergio Perez („Checo”) csapattársaként igazolt 2026-ra.

A 36 éves finn az idei öt forduló alapján a reméltnél gyengébben szerepel, mint a mexikói – pedig korábban sokan az ellenkezőjét várták –, nemrég pedig már az is felröppent, hogy még idén lecserélnék a Cadillac amerikai tesztpilótájára, az idén a Forma-2-ben induló Colton Hertára.

Bottas a Monacói Nagydíj csütörtöki sajtónapján reagált a pletykákra:

„Ez hozzátartozik a Forma-1-hez, mindig is vannak ilyen spekulációk. Kár, hogy ilyen baromságokkal jön elő valaki, de cseppet sem meglepő. De én ismerem a helyzetemet, a csapat szintén, és 100%-osan élvezem a támogatásukat. Szóval ami engem illet, cseppet sem zavarnak ezek a hírek. Szalagcímek, kattintások, szerintem ennyi az egész” – jelentette ki az idei öt forduló után az egyéniben a 19. helyen álló pilóta.

A Cadillac csapatfőnökét, Graeme Lowdont szintén felbosszantották a szóbeszédek:

„Egyáltalán semmi alapja sincs a pletykáknak. Ezt határozottan kijelenthetem. Hogyan is reagáljak ezekre?! Még egyszer, tényszerűen kijelentem, hogy semmi sem igaz ezekből. Nincs igazságalapjuk” – szögezte le.

„És ha megnézzük, milyen munkát végzett a két pilótánk, Valtteri és Checo, mindketten többet nyújtanak annál, amit bárki elvárhatna, hiszen a versenyzés mellett párhuzamosan egy vadonatúj csapat felépítésén dolgoznak, ami nem hétköznapi munka.”

“Ami a pletykákat illeti, nem olvastam mindent, de Coltonnak amúgy sincsenek meg a szuperlicenc-pontjai, ami eleve mindent elmond ezekről a szóbeszédekről, de amúgy inkább a szemmel látható dolgokra akarok koncentrálni. Coltonnak megvan a maga programja az idei évre, ahogy Checónak és Valtterinek is, akik a Cadillac F1-es csapatának felépítésén dolgoznak. Fontos még egyszer tisztáznom, hogy fikarcnyi alapja sincs a Valtteri ülését illető pletykáknak, ahogy a Checót más csapatokhoz kötő híreknek sem” – jelentette ki Lowdon.