A kínaiak megmutatják, hogy nem csak elméletben, papíron tudják azokat a számokat, amelyeket ígértek.

Egyre több gyártó ostromolja, sőt lépi túl az 1000 Megawattos töltési határt, amivel már a belső égésű motorral szerelt autókhoz közelít az energiaátvitel sebessége. Legutóbb a BYD-t kapták lencsevégre, ahogy hétköznapi módon használják saját, megawattos nagyságrendű „flash charging” (villámtöltő) hálózatukat. A teszthelyszín felépítése kísértetiesen egy hagyományos benzinkútra hajaz, csak itt a betérőket masszív, folyadékhűtéses töltőpisztolyok és robusztus, T-alakú tartóoszlopok várják.

A BYD villámtöltési stratégiája tökéletesen rezonál arra a masszív infrastrukturális paradigmaváltásra, ami jelenleg Kínában zajlik: a vállalatok padlógázzal tolják a nagyteljesítményű töltési megoldásokat. Az iparági jelentésekből jól látszik, hogy a BYD nem viccel a tempóval.

Ami az adatokat illeti, a hardver specifikációi egészen mellbevágóak: a rendszer egy 1000 V-os elektromos architektúrára épül, amelynek csúcsteljesítménye eléri az 1500 kW-ot, brutális, 1500 amperes áramerősség mellett.

A legutóbbi tesztek során a töltőkhöz láthatóan csak azok a tesztautók férhettek hozzá, amelyek farán ott virított a „Flash Charge” plecsni – köztük olyan érkező újdonságok, mint a BYD Tang 9, a Song Ultra, a Seal 07, a Denza Z9 GT, valamint az FCB Tai-széria modelljei.

A hírek szerint az intelligens oszlopok kompromisszummentesek: az áramfelvételt kizárólag azoknál a járműveknél engedélyezik, amelyek képesek fogadni a minimum 1000 kW-os bemeneti teljesítményt, a folyamatot pedig 97%-os akkumulátor-töltöttségi szintnél (SoC) az elektronika automatikusan lekapcsolja.

A márka végső célja, hogy a legfontosabb autópályákon és nagy forgalmú közlekedési folyosókon sűrűn elszórja ezeket az egységeket: a tervek szerint 100 kilométerenként áll majd egy ilyen töltősziget. Ahhoz, hogy az év végi 20 ezres célkitűzést tartani tudják, a BYD-nek havi 1600 új helyszínt kell átadnia.

A tempó és a hardver, amit a BYD most a pályára küld, kísértetiesen idézi a Tesla Supercharger hálózatának hőskorát. Gyorsan és agresszíven terjeszkednek, és – akárcsak anno az eredeti Supercharger hálózat esetében – ez egy brutális technológiai ugrást és azonnali életminőség-javulást jelent a villanyautósok számára.

Persze a konkurencia sem alszik. A Geely-csoporthoz tartozó Lynk & Co nemrég felvette a kesztyűt: állításuk szerint az ő 95 kWh-s akkucsomagjuk 10-ről 70%-ra nevetséges 4 perc 22 másodperc alatt tölt fel. Ez kőkemény 38 másodperccel gyorsabb, mint a BYD Flash Charging szabványa, aminek ugyanez kereken öt percet vesz igénybe.

Úgy fest, új trónkövetelőnk van a „ki tölt gyorsabban” versenyben. 10-ről 80%-ra a Geely 900 V-os architektúrájú (Energee Golden Brick) rendszere 5 perc 32 másodperc alatt ér fel, míg a 10-97%-os sprintet 8 perc 42 másodperc alatt tudja le. Összehasonlításképp: a BYD-nek a 10-97%-os teszt nagyjából 9 percig tartott.