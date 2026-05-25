A HANO (herediter angioneuroticus oedema) jellemzője, hogy ödémás duzzanatok jelennek meg többnyire az arcon, a végtagokon, de szétterjedhetnek az egész testen, sőt a belső szerveken is. Ráhúzódhatnak a torokra, és a kialakuló gégeödéma akár fulladásos halálhoz is vezethet. A rohamszerű ödémás állapotok látszólag minden külső ok nélkül vagy pszichés stressz hatására is bekövetkezhetnek.

Strahl Péter és öccse is édesanyjuktól örökölték a betegséget, amit több rokonuknál is diagnosztizáltak. Péter tizenhárom éves volt, amikor először jelentek meg az ödémák.

„1998-ban kerültem a legsúlyosabb állapotba, amit egy felvételi vizsga miatti lelki stressz váltott ki – emlékezik Péter. – Hasfájással kezdődött, és az egyre hevesebb, vakbélgyulladás-szerű görcsök elhatalmasodtak rajtam. A fájdalmaktól már hánytam, három hétig enni sem bírtam.” Az édesanyja persze tudta, hogy fia milyen betegséget örökölhetett tőle, így már az első rohamnál vitte őt dr. Faragó Henrietta fül-orr-gégészhez, aki akkoriban még az ORFI-ban rendelt. A doktornő a nyolcvanas évek óta foglalkozott HANO-betegekkel, és rengeteg kutatást végzett a témában. Péter és beteg családtagjai a professzor asszony vezette gyógyszerkísérletekben is részt vettek, így 2003-ban elsőként jutottak hozzá a Németországban kifejlesztett vérplazmaalapú, intravénásan beadható új gyógyszerhez, ami döntő fordulatot hozott a HANO-betegek kezelésében. Ezzel a gyógyszerrel ugyanis a korábban napokig, hetekig elhúzódó rohamok akár percek alatt enyhülnek, elmúlhatnak.

Péter szerint a magyar betegek abból a szempontból jó helyzetben vannak, hogy az egyébként több százezer forintba kerülő plazmagyógyszert a tb finanszírozza, így a rászorulók dobozárért, pár száz forintért juthatnak hozzá.

A betegség öröklődésének esélye ötven százalék. Péter gyermekei a szerencsések közé tartoznak: mindketten egészségesek. A férfi a plazmaalapú gyógyszernek köszönhetően teljes értékű életet élhet, rendszeresen sportol. Szeretné minél több sorstársának átadni a reményt, hogy bár a HANO egy élethosszig tartó állapot, meg lehet tanulni együtt élni vele. Nem kell semmiről sem lemondani. S fontos az is, hogy az egészségesek tudják: plazmaadással nagyon sok beteg életét menthetik meg.

