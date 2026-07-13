A Vezess már korábban beszámolt arról, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban jelenleg egy társadalmi egyeztetési kérdőív összeállítása zajlik az új KRESZ kapcsán. Az RTL Híradójából kiderült, hogy a kérdőívben kiemelt figyelmet kap az elektromos rollerek használatának szabályozása, ez lesz a legfontosabb kérdéskör.

A cél, hogy még az új KRESZ teljes körű bevezetése előtt egyértelműbb és szigorúbb előírások szülessenek ezen járművek közlekedésére. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a készülő javaslatok kidolgozásánál külföldi példákat, valamint különböző szabályozási és szankcionálási modelleket is megvizsgálnak. A részleteket egyelőre nem ismertették.

Az elektromos rollerek szabályozásának felgyorsítását az indokolja, hogy az utóbbi időben jelentősen nőtt a rolleres balesetek száma. A kormány szerint ezért nem célszerű megvárni a KRESZ teljes reformját, hanem külön intézkedésekre lehet szükség.

A közlekedési tárca emellett tovább dolgozik az új KRESZ véglegesítésén is, amely más területeken – például a gyorshajtás visszaszorításában – szintén szigorúbb szabályokat hozhat. A kormány célja a súlyos közlekedési balesetek számának csökkentése, ezért több kérdésben is várhatóak további módosítások és szigorítások.