Hat éve nem mutatott be olyan fontos technológiai fejlesztést a BYD, mint a most leleplezett, második szériás Blade akkumulátor, írja az Automotive News Europe.

Az autógyártó által közzétett adatok bámulatosan hangzanak. A Blade 2.0 akkumulátor 1500 kW-tal tölthető, 10-70%-ra öt perc, 10-97%-ra kilenc perc alatt. Ebben különösen a töltöttségi célszint a megdöbbentő, hiszen évek óta azt hallgatjuk, hogy a lítium-ion akkumulátorok töltése 80% fölött drámai mértékben lelassul.

Mínusz 30°C-ban 12 perc kell a 20-97 százalékhoz, azaz Európa legnagyobb részén télen-nyáron számíthatnak a villámgyors töltésre a felhasználók.

A részlegesen szilárd elektrolitos, öngyógyító technológiával felszerelt akkumulátor energiasűrűsége 5%-kal nagyobb, mint az eddigi Blade rendszereké, így aztán a kínai CLTC szabvány szerint akár 1000 kilométer (WLTP: 850 km) is elérhető.

Összehasonlításként: a BYD Seal szedán jelenleg 570 kilométerrel (WLTP) vezeti a márka hatótávolság-rangsorát, ennek pont a másfélszerese a fent említett adat.

Az élettartam is javult a fejlesztés nyomán: a jelenlegi LFP akkukhoz képest 2,5 százalékkal csökkent a kapacitás-vesztés.

Ami a biztonságot illeti, a BYD töltés alatt álló akkumulátort döfött át, majd egy másik tesztben négy cellát egyszerre mesterségesen rövidre zártak. Az akku 700°C fölé melegedett, de a félelmetes hőmegfutásnak nyoma sem volt: sem tűz, sem füst, sem robbanás nem következett be.

A hazai piacán épp gyengélkedő BYD az akkumulátorral párhuzamosan egy olyan töltőt is bemutatott, ami támogatja ezt a félelmetesen nagy töltési teljesítményt. Ennek optikai és üzemeltetési különlegessége, hogy a kábelt felülről függesztik le, mint a kézi autómosókban a tömlőt, így kisebb a veszélye, hogy érintkezik a talajjal, és koszos lesz.

A BYD Kínában már közel 5000 ilyen Flash töltőt telepített, az év végéig 20 ezer töltőpont áll majd az ügyfelek rendelkezésére.

Európába is jön az új akku és a töltő: a BYD prémium almárkájának sportkombija, a Denza Z9 GT kapja meg elsőként. Az európai homologizációs adatok még nem állnak rendelkezésre, de pár héten belül ez is meglesz.