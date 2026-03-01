Hat éve nem látott visszaesés volt tapasztalható a BYD autóeladásai kapcsán egy tőzsdei beszámoló szerint – írta meg a Reuters.

A kínai autógyártó idehaza leginkább elektromos autóiról ismert, 2026 februárjában azonban 2020 óta nem tapasztalt visszaesést regisztráltak világszerte az eladásaik kapcsán: 41,1 százalékos csökkenést mértek az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Az autóeladások és más gazdasági mutatók nagy ingadozásokat mutathatnak az első két hónapban a holdújév időzítése miatt, ami idén különösen figyelemre méltó lehet, mivel Kína rekordnak számító kilenc napra hosszabbította meg ezt az éves ünnepet.

A BYD-eladásai már zsinórban a hatodik hónapja csökkennek, az idei év első két hónapjában 35,8 százalékos csökkenést mértek 2025 azonos időszakához képest. A probléma a kínai piacon is jelentős, februárban 65 százalékkal csökkentek ott az eladások, ráadásul most már a Geely az első a BYD előtt az ázsiai országban.

A kínai gyártók európai térnyerése egy ideje már tapasztalható, a tradicionális autógyártók pedig igyekeznek technológia és árazás szintjén lépést tartani a kínaiakkal. Éppen ezért a hírek szerint a BYD az elkövetkező hónapokban több újítást is bejelent majd. A Reuters álláspontja szerint a BYD-nak a tengerentúli eladásokat kell növelnie annak érdekében, hogy kompenzálni tudják a Kínában tapasztalható visszaesést.

Magyarországon is komoly szereplő a BYD, hiszen szegedi üzemükben hamarosan elindul a gyártás. Az Atto 2 az egyik fontos modell, ami itt készül majd, az erről írt tesztünk itt olvasható: