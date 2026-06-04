A fiatal tehetségeket támogató Road To MotoGP program keretében Lukács Tamás szabadkártyát kapott a hazai MotoGP-hétvégére. Lukács a Moto4 Northern Cup sorozat két futamán indul.

A hétvége programja csütörtökön kezdődik, amit a pénteki szabadedzések és kvalifikáció követ.

A versenyeken 14 kört teljesítenek a pilóták, akik egységes motorral, egy Honda NSF250R-rel teljesítik a versenytávot.

Lukács Tamás futama szombaton 16:10, vasárnap 8:45-kor kezdődik a Balaton Park Circuit versenypályán. “A motort jól ismerem, hiszen tavaly egy ugyanilyennel versenyeztem végig az évet ebben a sorozatban. Mindent megteszek, hogy egy jó versenyzéssel előkelő helyezést érjek el a hétvégén” – fogalmazott Lukács.