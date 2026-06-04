A KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) 1949 és 1991 között szabályozta Európa szocialista országainak minden gazdasági tevékenységét, így az autóiparát is. A bő negyven év alatt tucatszámra születtek híressé és hírhedtté vált személyautók és haszonjárművek. Kiváló konstrukciók és csapnivaló fércmunkák egyaránt voltak a kupacban, de nem a minőség számított, hanem a Terv. Akár emlékszel gyermekkorodból, akár érdekes korlenyomatként tekintesz rájuk, most megmutathatod, mennyire vagy járatos a szocialista járműipar alkotásaiban.

A kvízben felhasznált fényképek forrásai:

Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Bernd Wende / ullstein bild via Getty Images

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