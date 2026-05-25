Az igen fordulatos, számos csatát hozó 2026-os Forma-1-es Kanadai Nagydíj végén a mercedeses Kimi Antonelli pályafutása zsinórban negyedik futamgyőzelmét hozta, több mint 40 pontra növelve előnyét a világbajnokságban a montreali versenyen kieső csapattársával, George Russell-lel szemben.

Az egész hétvégén lendületesen vezető Lewis Hamilton eddigi legjobb ferraris eredményét hozta a a hajrában a Red Bull-os Max Verstappen megelőzésével megszerzett 2. hellyel.

A leintést követően a dobogósok az egykori Renault-, McLaren- és Caterham-pilótának, Heikki Kovalainennek nyilatkoztak.

Kimi Antonelli, Mercedes AMG F1 (1.):

„Igazán élvezetes volt a George-dzsal vívott csata, végig a határon voltunk, a szél pedig megnehezített mindent, nagy lökések voltak, a 10-es kanyar (a hátsó hajtű – a szerk.) nagyon nehéz volt. Szoros küzdelem volt, sajnálom, hogy kiesett, mert jó lehetett volna még – de a győzelem az győzelem, így is elfogadom. Amikor magamra maradtam, egyszerűen csak igyekeztem vigyázni a gumikra, mert a bal első elkezdett szemcsésedni.”

„Még tovább kell még javulnom, mert George nagyon gyors volt most. Hajszálnyi volt a különbség kettőnk között. Ráadásul a Ferrari, a Red Bull és a McLaren is jön előre, szóval továbbra is hajtani kell, mindenre fel kell készülnünk!”

Lewis Hamilton, Ferrari (2.):

„Először is hadd mondjak hatalmas köszönetet a csapatnak! Tárt karokkal fogadtak, és bár elég húzós volt az elmúlt év, végre összeálltak a dolgok, jó hétvégéik vannak, szuper újra ott lenni az élmezőnyben – különösen úgy, hogy milyen gyors is a Mercedes, és hogy ezúttal nagyszerű csatát vívhattam Maxsszal is!”

„Egyértelműen biztató végeredmény annak fényében, hogy erre a hétvégére a Mercedes nagy fejlesztési csomaggal érkezett, míg mi még Miamiba vittünk frissítéseket. A csapat keményen dolgozik a gyárban, remélhetőleg hamarosan jönnek további újdonságok!”

„Tekintve, hogy ez egy klasszikusan az egyenesbeli tempóra hangsúlyt helyező pálya, nekünk pedig sikerült végig tartani a lépést és egy ilyen eredményt hozni, komoly reményeket ébreszt bennem a továbbiakra, persze ehhez továbbra is hajtanunk kell.”

Max Verstappen, Red Bull (3.):

„Volt pár jó csatám, az élmezőnyben küzdeni mindig élvezetesebb, nemde? Nagyon pozitív, hogy meglett az idei első dobogóm. Elégedett vagyok, és Lewisszal is jót küzdöttünk” – kezdte a szombaton még egészen elkeseredetten nyilatkozó holland.

„Egy olyan hétvégén, melyen nagyon nehezen sikerült bármit is összerakni, ez elképesztően pozitív végeredmény. De az ellenfeleknél is jobban kellene fejlesztenünk az autót, ez is a cél. Meglátjuk, mit hoz majd a következő pár futam!”