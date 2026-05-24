Annak ellenére, hogy a végeredmények nem tükrözik – sprintkvali: 5. hely, sprintfutam: 6. hely, hagyományos kvalifikáció: 5. hely – a ferraris Lewis Hamilton rég nem látott kedvvel és lendülettel vezet a kanadai hétvégén – a hétszeres montreali győztes a szombati kvalifikáció után is nagyon pozitívan összegzett:

„A srácok a gyárban lenyűgöző munkát végeztek az autóval” – mondta a brit Sky Sportsnak. „Az autó fantasztikus, de a fejlesztési verseny egész évben folyik. A megbízhatóság remek, de az eléggé megnehezíti a dolgokat, hogy a Mercedeshez képest hátrányban vagyunk az egyenesbeli tempóban.”

A hétszeres világbajnokhoz viszonyítva a hétvége túlnyomó részében gyengébben szereplő Charles Leclerc az időmérő után is egész más hangot ütött meg, mint az angol:

„Komolyan, ez a pályafutásom egyik, ha nem a legrosszabb hétvégéje. A szabadedzéstől kezdve nem volt egy köröm, amikor igazán éreztem volna az autót. Minden egyes kanyarban azt éreztem, hogy a falban kötök ki, mert a gumik nem voltak a működési tartományukban” – kezdte.

„A Q1-ben és a Q2-ben is lassítani kényszerültem a felvezetőköreimen, így irgalmatlanul küszködtem a gumik megfelelő tartományba hozásával. Az időmérőn mintha jégen vezettem volna. Miután sikerült megoldnunk a tegnapi fékproblémákat, bíztam benne, hogy magamra találhatok, de a Q1-ben és a Q2-ben alig tudtam a pályán maradni.”

„A Q3-ban volt egy tűrhető köröm, de a 8. hely így sem igazán elfogadható” – mondta ki a monacói.

„Lewisnak azért ment az időmérő, nekem nem. Ki fogom elemezni, mit csinálhatnék jobban, hogy életre kelthetem a gumikat, mert eddig ez kész rémálom volt” – ígérte.