21 Celsius-fokos levegő- és 31 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2026-os szezon ötödik időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Montrealban. A hétvégén eddig látottak alapján a Mercedest lehetett favoritnak nevezni.

Q1

A topcsapatok versenyzői közül Charles Leclerc kezdett a legrosszabbul, első mért körébe belehibázott, ráadásul azt is elvették tőle. Pánikolnia azért nem kellett bőven volt ideje a Ferrari-pilótának az előrelépésre. Villogott viszont Arvid Lindblad: az év újonca szárnyalt a Racing Bulls-szal, egy kifejezetten erős idővel hamar bebiztosítva továbbjutását.

A Q1 negatív meglepetései az Audik voltak, akiknek csak az utolsó pillanatokban, épphogy sikerült a továbbjutás. Búcsúzott viszont Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams), a két Aston Martin és a két Cadillac.

Q2

Már a Q1-ben is jellemző volt, és a Q2-ben sem változott a trend, hogy a mezőny több tagja is dupla gumimelegítő körrel készítette elő abroncsait az igazi próbálkozásra. Leclerc ezúttal is gyengébben kezdett, első mért köre nem is volt elég az ideiglenes továbbjutásra sem. A monacói megnyugodhatott volna, ha második körében a csapattárs Lewis Hamiltonéhoz hasonló teljesítményt nyújt, de ez nem jött össze, így résen kellett lennie utolsó gyorskörén is.

A szakaszban egyébként megszaporodtak a hibák és a problémák is. Max Verstappen a Red Bull gumimelegítésére panaszkodott, George Russell pedig úgy érezte, péntekről szombatra romlott Mercedesének viselkedése. A sprintfutam győztese el is fékezte magát egy alkalommal.

A továbbjutás miatt neki azért nem kellett aggódnia. Búcsúzott viszont a két Audi, Liam Lawson (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams) és Oliver Bearman (Haas). Meglepő módon a szakasz leggyorsabbja Isack Hadjar volt a Red Bull-lal – a francia mögött 104 ezredmásodpercen belül végzett Hamilton, a mclarenes Lando Norris és a két Mercedes-pilóta.

Leclerc végül nyolcadikként csúszott tovább, esélyei kapcsán azt rádiózta: a Q3-ban vagy falnak megy, vagy 8. lesz. A Ferrari-pilóta csak egyet kért: tiszta levegőben futhasson mért kört.

Q3

Az első felfutások után meglepetésre Norris volt a leggyorsabb a McLarennel. Őt 14 századdal Hamilton, 27 századdal pedig a csapattárs Oscar Piastri követte. A legjobb mercedeses idő csak a negyedik helyre volt elég Andrea Kimi Antonellitől. George Russell nem is futott kört, miután elhibázott egy kanyart. A brit a második próbálkozásra a szokásos ütemtől teljesen eltérve, gyakorlatilag egy gumicsere után azonnal kihajtott. A többiek sem késlekedtek azért, mindenki két melegítőkörrel dolgozta meg abroncsait.

Russell mindenkinél korábban futott köre nem volt combos, csak az aktuális 3. helyre volt elég, de a többiek javíthattak még. Javítottak is, ám a brit az egyszer már megfuttatott gumikon futott még egy kört.

És az lett a leggyorsabb az időmérőn.

A Mercedes a sírból hozta vissza ezt a kvalifikációt, 68 ezreddel megverte a szintén nagyot előrelépő csapattársat. Az ezüst első sor mögött papaja második alakult ki Norrisszal és Piastrival. Hamilton a végén nem javított, örülhetett, hogy a Ferrarival nem kapta el a falat a pálya közepén. A brit így ötödik lett, mögötte Verstappennel, Hadjarral, a nyolcadik helyen pedig Leclerc-rel. A top 10 két kiadó helyéért vívott csatát Lindblad nyerte Franco Colapintóval (Alpine) szemben.

A 2026-os Forma-1-es Kanadai Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 22 órakor kezdődik.