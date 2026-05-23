A Forma-1-es Kanadai Nagydíj időmérőjén George Russell az utolsó pillanatban csaklizta el a pole-t csapattársától, Kimi Antonellitől. Ahogy a pénteki sprintkvalit és a szombati sprintfutamot követően, ezúttal is a McLaren címvédője, Lando Norris állhatott a mercedesesek mellett.

Az időmérős top 3 Jamie Chadwick W-bajnoknőnek nyilatkozott a befutó után:

George Russell, Mercedes (1.):

„Az időmérőre változtattunk az autón, át kell tekintenünk, hogy a jó irányba mentünk-e. Az utolsó körre én sem számítottam. Nagyszerű érzés volt, hogy egy ilyen húzós szesön utolsó körén kapja magát az össze az ember és ugrik az eredménytábla élére. A holnapi, esős előrejelzések alapján változtattunk, lehet, hogy az időmérőn egy kicsit hátrányt jelentett, egy kicsit más volt az autóm, mint a többi. Kimi versenyképesebb is volt nálam, a Mercedes pedig nem is volt úgy a többiek előtt, mint tegnap, szóval nem volt könnyű, de átállítottam a vezetésemet, és sikerült összerakni a dolgot.”

“Kimivel a sprint óta már beszélgettünk egy jót. Mindketten autóversenyzők vagyunk, tudjuk, mi a dolgunk, tiszteljük is egymást. Reméljük, hogy holnap kettőnk között folyik majd a csata a győzelemért, bár ma láttuk, hogy mások is milyen versenyképesek. Holnap eshet, az egész más kihívás lesz, a lényeg, hogy biztosítsuk, hogy a Mercedes legyen az élen.”

Kimi Antonelli, Mercedes (2.):

„Sosem könnyű rögtön az első körben mindent beleadni. Ezen a hétvégén különösen nehéz volt a jó tartományba hozni a gumikat. Összességében örülök. Egy kicsit többet is kihozhattam volna belőle, de George ragyogó kört ment. Innen már mindenki a holnapra koncentrál, meglátjuk, milyen lesz az idő, de igyekszünk mindenre felkészülni.”

Lando Norris, McLaren (3.):

„Úgy érzem, szép munkát végeztünk. Ezen a pályán nem könnyű mindent tökéletesen összerakni, de megint sikerült jól szerepelni. Egyértelmű, hogy a Mercedes egy kicsit gyorsabb, de jó, hogy ma még közelebb voltunk hozzájuk, mint tegnap. Holnap már lesz az időjárás, szóval pont jó helyen vagyok a versenyre.”