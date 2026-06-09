Az összesen 105 Forma-1-es futamgyőzelmével magasan rekordtartó Lewis Hamilton 2021 óta mindössze két alkalommal, mindkétszer 2024-ben, még a Mercedes pilótájaként állhatott a dobogó legfelső fokára, a tavaly indult ferraris „levezetése” pedig végképp gyengén indult, tavaly a sanghaji sprintversenyen túl egyszer sem zárt a top 3-ban, ám 2026 változást hozott.

Hamilton már 2025-ben is abban reménykedett, hogy a teljesen új szabályrendszer szerint, és immár az ő „inputját” is figyelembe véve épülő autóval újra versenyképes lehet, hat forduló alapján pedig úgy tűnik, igaza is volt.

A hétszeres világbajnok idén a Kínai Nagydíjon szerezte meg első dobogós helyezését (egy 3. helyet) a maranellói csapat színeiben, majd Kanadában és a múlt hétvégén, Monacóban is a 2. lett. A pályán nyújtott teljesítmény és a nyilatkozatok alapján is sokkal lelkesebb és erősebb angol a Monacói Nagydíj után már futamgyőzelmet ígért:

„Már most is a lehető legközelebb voltam” – utalt arra, hogy a következő lépés az 1. hely lesz.

„Szinte hihetetlen, hogy egyéniben a második vagyok [Monaco után Hamilton 66 pontos hátránnyal a 2. az éllovas Mercedes-pilóta Kimi Antonelli mögött], de nagyon örülök ennek, és hálás vagyok a csapatnak. A tavalyi év nagyon nehéz volt, és szinte könyörögtem Frednek [Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke] bizonyos változásokért. Ő pedig el is rendezte ezeket, és immár ezek gyümölcsei is láthatók.”

„A Mercedes egyértelműen jó ideje előnyben van, eddig nem is tudtuk beérni őket, de a tavalyi visszaesés után így is nagyszerű, hogy versenyben voltunk velük” – tette hozzá Antonelli zsinórban ötödik idei diadalára utalva.

A fékek segítik Hamiltont?

Miután már Kanadában, majd hazai pályáján végig azokra panaszkodva alulteljesített, a versenyen a falban záró Charles Leclerc az általa használt Brembo-fékeket okolta a kudarcokért, a monacói jelezte, hogy a hétvégén következő Barcelona-katalóniai Nagydíjtól csapattársa, Hamilton konfigurációjára áll át, azaz az angolhoz hasonlóan a Carbon Industries termékeit használja majd.

„Lewis három forduló óta más fékeket használ, úgy gondolom, a következő hétvégén már én is azokra állok át” – mondta a monacói a hazai kiesés után, amit a Ferrari régi partnere sem vett valami jó néven.