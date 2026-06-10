Woody, Buzz Lightyear, Jessie: aki az elmúlt húsz évben nőtt fel, azonnal tudja, hogy ők a Pixar és a Disney egyik legsikeresebb rajzfilm-eposzának, az eddig négy epizódot megélt Toy Story-nak a főhősei. Most pedig jön az ötödik film, és ehhez kapcsolódóan a Porsche három autót épített át, mindegyiket a karakterek stílusában.

Buzz Lightyear: 911 GT3 RS

32 fotó

Buzz Lightyear autója nem is lehetett volna más, mint egy hatalmas hátsó szárnnyal szerelt, Weissach-csomagos 911 GT3 RS, még a 2024 előtti 991.2-es szériából. A kívül és belül egyaránt markánsan megjelenő fehér-zöld-lila színvilág mellett a kerékagyon, a fejtámaszon, az abroncsokon és más pontokon elhelyezett Space Ranger embléma emlékeztet a hős űrhajósra, a szénszálas küszöbbetéten Buzz Lightyear szállóigévé vált szövege – A végtelenbe, és tovább! – olvasható.

Jessie: 911 Targa 4 GTS

A tehenészlány autójának egyedi fehér fényezése (Jessie White Metallic) az ingén található gyöngyház-gombokat idézi, a targa tető piros színe a hősnő kalapjára emlékeztet, a B-oszlopon a Targa feliratot Jessie-re cserélték.

A 2026-os Targa 4 GTS modellből kialakított, egyedi autó utasterében sötétkék, bordó és szürke színvilág köszönt, az ülések és az ajtópanel középső sávja farmerszövetből készült. A padlószőnyeg fekete-fehér foltos, a küszöbön a cowboy-autentikus yee-haw! felirat olvasható.

Woody: 911 Carrera T

Csökkentett tömeg és manuális sebességváltó teszi különösen élvezetessé azt a Carrera T modellt, amelyből Woody autóját kialakították. itt nem csak az utastérben, de kívül is a farmerszövet-tematika uralkodik, a fényezésbe még a vászon mintázatát is belevitték – ehhez háromféle színből valósították meg a festést.

Az üléseken és a váltógombon sheriffcsillag-grafika jelenik meg, az üléskárpit koptatott nyeregbőr, a padlószőnyeg itt is tehénmintázatú.

A három egyedi autót gyermekjóléti szervezetek javára fogják elárverezni.