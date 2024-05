Idén május elején már beharangozta a Porsche, amit amúgy is tudtunk: érkezik az első hibrid 911-es. Azt már akkor elárulták, hogy komoly időt futott a Nürburgringen az autó, most pedig a műszaki paraméterekre is szó került.

A T-Hybrid névre keresztelt hajtáslánc egy új fejlesztésű, 3,6 literes, hathengeres boxermotorból, egy villanymotorból, valamint egy villamosított turbófeltöltőből áll.

A T-Hybrid rendszer

Lássuk rögtön a számokat. Maga a motor nagyobb furatot (97 mm) és löketet (81 mm) kapott, ebből adódik az extra 0,6 liternyi lökettérfogat. Így a maximális teljesítmény 485 lóerő, a nyomatéki csúcs 570 Nm.

Ehhez jön még a sebességváltóba integrált, 40 kW-os (54 LE), 150 Nm-es villanymotor ereje. A rendszerteljesítmény 541 lóerő, 610 Nm; ez 61 lóerővel több, mint az eddigi Carrera GTS azonos értéke.

A T-hybrid rendszernek azonban nem a váltóba integrált hajtó villanymotor a legkülönlegesebb eleme, hanem a turbó két lapátkereke közé beépített villanymotor, amely késlekedés nélkül építi fel a töltőnyomást – az autót a Nürburgringen vezető Jörg Bergmeister egyenesen azt mondta, a karaktere a nagy lökettérfogatú szívómotorokra emlékeztet.

Ráadásul ez a villanymotor generátorként is szolgál, azaz amikor már az átáramló kipufogógáz forgatja a turbinakereket, ez is vele forog, és ilyenkor akár 11 kW-nyi elektromos energiát termel. A korábbi kettő helyett elég volt egy turbófeltöltőt alkalmazni, ami szintén hozzájárul a közvetlen gázreakciókhoz.

Az újonc 3,0 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 312 km/óra. Ez részben a rendkívül kezes, robbanékony viselkedésnek (ld fent) köszönhető, részben pedig az is szerepet játszik a dinamizmusban, hogy a hibrid komponensek ellenére csupán 50 kilogrammot hízott a kocsi – a 400V-os, 1,9 kWh kapacitású akkumulátor például alig nagyobb és nehezebb, mint egy szokásos 12V-os indítóakku (igaz, abból is került egy a kocsiba, hogy a fedélzeti elektromos rendszerek ne terheljék a hajtóakkumulátort.)

Az új hajtáslánchoz módosított, aktív aerodinamika, áthangolt futómű, valamint feljavított digitális tartalom társul.

Mostantól alapfelszerelés a hátsókerék-kormányzás, az aktív kanyarstabilizátort a nagyfeszültségű elektromos hálózat működteti, a változó csillapítású felfüggesztést 10 mm-rel leültették.

Külső dizájn

A 911 Carrera GTS szélesebb kerekeket kapott, elöl 20, hátul 21 colos méretben. Az átdolgozott orr egyik újdonsága, hogy minden világítási funkciót a mátrix LED-fényszóró szolgál ki, így eltűntek a kiegészítő lámpák, és több hely jutott a légbevezető nyílásnak.

A lámpatestek oldalanként 32 ezer parányi fényforrásból állnak, a rendszer akár 600 méterre elvilágít.

Ez utóbbi is változott: oldalanként öt-öt, függőleges lamella sorakozik, amelyek a hűtési igénytől függően zárnak vagy nyitnak, így javítva a modell légellenállását. A vezetőtámogató rendszereket kiszolgáló szenzorok a rendszámtábla alatti fényes felület mögé költöztek.

Belső kialakítás

Hátul faltól falig LED-sáv zárja a képet, átrajzolták a far minden elemét, a motortér légkivezető nyílásaitól kezdve a lökhárítókig. Felárért nagy hátsó szárnyas aero csomag rendelhető.

A műszeregység teljesen digitális, 12,6 colos, ívelt képernyővel, amin hétféle grafikával jeleníthetők meg az információk – természetesen a klasszikus, öt kerek órás 911-es cockpit is rendelkezésre áll.

Az érintőképernyő 10,9 colos, és új funkciókat kínál, például mélyebb szintű telefon-integrációt, valamint a video streaming lehetőségét. Több zenei streaming szolgáltatást eleve beépítettek a fedélzeti infotainment rendszerbe.

A legfontosabb kezelőszervek közvetlenül a kormánykeréken kaptak helyet – ilyen az üzemmód-váltó, vagy az új európai szabályozásoknak megfelelő, kikapcsolható vezetőtámogató rendszereket szabályozó kapcsoló. A kormánytól balra található a motorindítás – ez hagyományos, az viszont most először fordult elő, hogy nyomógombbal indul a motor.

911 Carrera

Habár a mostani premiernek a 911 Carrera GTS volt a sztárja, a Porsche az új Carrerát is bemutatta. Ennek 3.0 literes motorját csak kis mértékben módosították – a Turbóból vették át az intercoolert, a feltöltőket pedig a korábbi GTS-ből. Így a motor csúcsteljesítménye 394 lóerőre nőtt, a maximális forgatónyomaték 450 Nm.

Álló helyzetből 4,1 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára az autó, vagy 3,9 alatt, ha megrendeljük a Sport Chrono csomagot. A csúcssebesség 294 km/óra.

Változatok és árak

A Carrera kupéként és kabrióként egyaránt rendelhető, a hátsó kerekek hajtottak. A Carrera GTS opcióként összkerékhajtással is elérhető, illetve Targa-tetővel is kérhető (mely esetben az összkerékhajtás alapértelmezett.) A váltó minden esetben hétfokozatú duplakuplungos.

A Carrera bruttó 128 700 eurótól (kb. 51,5 millió Ft) indul, a legolcsóbb 911 Carrera GTS 170 600 euro, azaz 68 millió Ft, plusz-mínusz. Az első német vásárlók 2024 nyarának végén vehetik át a megrendelt Carrerákat, a hibrid GTS az év vége felé érkezik meg. A hazai bevezetéssel kapcsolatban egyelőre nincs információnk.

