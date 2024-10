Hosszú hagyománya van a Carrera T szériának: a Porsche először 1968-ban használta aT típusjelzést egy akkor homologizált túraautójánál, 1973-ban pedig megjelent az első 911 T , amelyet aztán hat évvel ezelőtt, a 991-es szériával hozott vissza a piacra a Porsche.

A 911 T, majd a Carrera T a tömény vezetési élményről szól, amelynek érdekében akár kényelmi extrákról is lemond a vevő. A két éve bevezetett, új generációs modell esetében ilyen volt a PDK automata (duplakuplungos) váltó, amelyért felárat kért a Porsche. Most pedig, ennek a 991.2-es Carrera T-nek a modellfrissítésénél ez az opció is eltűnt: a legújabb Carrera T kizárólag kézi váltóval rendelhető, méghozzá hatfokozatúval (az előd fancy hétgangos manuálváltót adott.)

Könnyített ablaküvegek, szegényes hangszigetelés, és két (feláras) kagylóülés: mindez 40 kilogrammot töröl az eddigi legkönnyebb Carrera tömegéből. Kérhető persze 18 irányban állítható motoros ülés is, de akkor bukjuk a 1478 kilós menetkész tömeget. Két tömegnövelő tényezőt is behoztak újdonságként a képbe. Az egyik a hátsókerék-kormányzás, ami egyedi hangolást kapott, ráadásul közvetlenebb kormánymű társul hozzá; a másik a vászontető opciója.

A hajtásláncban nem a kéziváltó az egyetlen finomság. A 3.0 literes, hathengeres boxer 394 lóerős csúcsteljesítménye és 450 Nm-es nyomatéi csúcsa a hátsó kerekeken keresztül jut az aszfaltra. Ha kérjük, automatikus gázfröccs segíti a visszakapcsolást, ami különösen jó hangzásélményt ad a széria sportkipufogóval és a gyengített zajszigeteléssel együtt.

Alapfelszerelés a Sport Chrono csomag, így a Carrera T Coupé 4,5 másodperc alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 295 km/óra. A 141 700 eurós (58 millió Ft) alapáron kínált Carrera T kupénál pontosan 10%-kal drágább (€ 155 800) a kabrió; a felár mellett 2 km/órával kisebb végsebességgel és 0,2 másodperccel lomhább gyorsulással kell számolnunk.

A Carrera T az elődjénél (385 LE, 291 km/óra) nagyobb teljesítmény és végsebesség miatt nagyobb fékeket is kapott, mind a négy kerékre 35 centis tárcsákat szerelnek.

Az adaptív felfüggesztés 10 mm-es ültetést és egyedi, sportos hangolást kapott, módosították az aerodinamikai csomagot, és ennek következtében a kanyarstabilizátorokat semlegesre hangolhatták. Elöl 20, hátul 21 colos keréktárcsákat kap a tisztelt vásárló.

Ami a külső és belső dizájnelemeket illeti, a leglátványosabb az oldalablakra ragasztott kéziváltó-matrica, de persze egyedi, vanádium-szürke típusjelzést, továbbá egyéb külső részleteket, a Carrera GTS hátsó szárnyát, speciális karoszériaszíneket, négyféle vászontető-színt kínál a cég.

Az utastérben fekete az alapszín, aminek komorságát felárért kontrasztos öltésekkel oldja a Porsche. a leglátványosabb exkluzív részlet a diófából esztergált váltógomb, amely mellett MT (= kézi váltó) felirat hirdeti a nyilvánvalót. A vanádium-szürke számos ponton visszaköszön, az ülések specialitása a skót kockás kárpitozás és a fejtámaszt díszítő 911 hímzés.

Ha mindez nem volna elég, számos optikai csomag kérhető, például a képeink egy részén látható, külső matricázás, vagy a szintén illusztrált, kontrasztos matricák.