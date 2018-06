Sajnos mire délután megérkeztünk a lengyel Silesia Ringre, ami a 70 éves Porsche bulinak adott otthont, addigra leszakadt az ég és elmosta a pályaprogramot, amitől legalább annyira borús lett a hangulatom, mint az esőfelhők. De sebaj, legalább a durván 200 kilométeres közúti teszt alatt szikrázó napsütés volt. A 911 vásárlók nagy része úgysem viszi soha versenypályára saját verdáját, szóval ha úgy vesszük természetes közegében próbálhattam ki az autót.

Sima, egyenletes aszfalton nem volt kérdés, hogy mennyire jól fekszi az utat Carrera T, a szűk, kanyargós szakaszokon is nehéz volt megizzasztani, a végletekig betapad, azonban ha egy kicsit is veszít a tapadásból először az orrát kezdi el túrni kifelé (tényleg alig érezhetően), ami picit meglepő volt és csak utána indul meg a fara, ha hirtelen elvesszük a gázt. A kormány, a futómű és a pedálok is mind arra vannak kihegyezve, hogy a lehet legtöbb visszajelzést kapja a sofőr.

A fotózás kedvéért lekanyarodtunk egy rosszabb minőségű, teljesen kihalt, folt hátán folt útszakaszra, ahol mindenképp ki kellett próbálni, hogy ilyen körülmények között, hogyan viselkedik a 911. Kilencvennel még semmi különös, így a Corollám is megoldja, de amikor belekarcoltunk majdnem a duplájába, még akkor sem akart elpattogni az útról, végig stabil maradt, persze rázott is mint az istennyila, de közel nem voltunk ahhoz, hogy attól féljünk elszállunk és egy mezőgazdasági vontatónak kell majd kiszedni minket a szántásból. Mindeközben olyan hangok dörrenek fel hátulról, hogy hosszútávon tényleg van értelme annak a gombnak, ami lehalkítja a rendszert.

Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy versenypályán mit tud a Carrrea T, talán majd egy másik alkalommal.