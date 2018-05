1948. június 8-án helyzeték forgalomba az első Porsche sportkocsit, a 356-os roadstert, mely egy Volkswagen Bogár-technikát használó, de roppant könnyű autó volt. Egészen pontosan még mindig az, de a Porsche álláspontja szerint az eredeti állapota egész egyszerűen nem állítható vissza. Megviselték már az évek az első darabot, ez kétségtelen. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy megépítik újra kiállítási tárgynak az autót.

Az első számú Porsche 356-os reprodukálásához a lehető legtöbb információt gyűjtötték be és 3D szkennerrel is dolgoztak, hogy a legpontosabb képet kapják az eredeti állapotról. Korabeli leírásokat és fényképeket is kerestek az autóról. Nem mellesleg pontosan stimmelnek majd az anyagok és azok megmunkálása is a ’40-es években használatos technikával zajlik. Az autót a márka 70. születésnapján mutatják meg a nagyközönségnek és persze ez is körbeturnézza majd a világot.

Az első 356-os Porschében még 1,1 literes, négyhengeres, léghűtéses boxermotor dolgozott kicsit több mint 30 lóerős teljesítménnyel. Az autó viszont csupán 605 kilogrammot nyom, tehát ez a kicsi ménes is megfelelően mozgatta a kétüléses gépet.