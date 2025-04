A Red Bull számára kiemelten fontos a Japán Nagydíj hétvégéje, hiszen mind a nagyobbik, mind a kisebbik csapatuk utolsó évét tölti a motorszállító Hondával.

Részben ennek is köszönhető, hogy Szuzukában a Red Bull Racingnél mutatkozhat be az előléptetett Cunoda Juki, egyértelmű gesztusként – a Honda első F1-es győzelme előtti tisztelgésként – az RB21-es átfestése, de ebbe a körbe tartozik, hogy utcai bemutatót is tartottak Tokióban.

Utóbbi nem zajlott le problémamentesen: a Racing Bulls újonca, a faenzai alakulatnál idén bemutatkozott Isack Hadjar ugyanis megtörte a kezei közé adott autót.

isack hadjar nabrak cik pic.twitter.com/mSJSqw7gUs — ashe is tweeting (@ashestweeting) April 2, 2025

A francia pilóta egy hajtűkanyart vett túl szűken, amit a 2025-ös színekbe öltöztetett demóautó bal első felfüggesztése bánt. Mivel egy igen régi, 2011-es modellről (STR06) volt szó, a baki nem jelent komoly problémát.