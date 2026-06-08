A Kanadai Nagydíjon George Russell kemény csatát vívott fiatal csapattársával, Kimi Antonellivel, de elromlott alatta a Mercedes, így az olasz ott behúzta zsinórban negyedik futamgyőzelmét, és míg vasárnap, Monacóban újra nyert a tini, az angol megint csak nullázott.

Russell csak a 6. helyről rajtolt az utcai futamon, míg Antonelli a pole-ból kezdett, de miután a verseny során Max Verstappen, Lando Norris és Charles Leclerc is kihullott az élmezőnyből, az angolnak esélye lett volna a top 3-ba jutni, azonban a büntetések kicsinálták a versenyét.

Egy bokszutcai gyorshajtásos 5 másodperces büntetéssel kezdődött: az első biztonság autós szakasz alatt Russell váratlanul ment ki a bokszba akkor, amikor a csapat még Antonellinél cserélt kereket, várnia kellett, majd azonnal kiszolgálták őt is. A pilótában felmerült, rádión jelezte is, hogy szerinte nem töltötte le a büntetést, ám a bokszutcából elhallgattatták – úgy vélték, az Anonelli mögötti várakozással kipipálták az 5 másodpercet –, a versenyfelügyelők viszont szintén úgy gondolták, hogy nem töltötte le azt, így egy bokszutca-áthajtást is kiosztottak, melynek teljesítése után a pontszerző helyeken kívülre került.

Antonelli az újabb győzelmével még inkább ellépett a bajnokságban, míg Russell a 3. helyre csúszott egyéniben, immár 68 pont a lemaradásai az éllovas tinihez képest.

A futam után cseppet sem volt jó kedvében Russell:

„Továbbra is hiszek magamban, tudom, mire vagyok képes, és még az idény 30%-án sem vagyunk túl. De nagyon furcsán vagyok most fejben, mert voltak már mélypontok, amikor két-három hétvégén a saját teljesítményem miatt nem mentem jól, de ilyen balszerencse-sorozatom még sosem volt. Máskor nem éreztem ezt, akkor sem, amikor a hetedik, harmadik vagy negyedik legjobb volt az autónk, de most egyenesen fájdalmas a helyzet. Hosszú az idény, meggyőződésem, hogy fogok még győzelmekért harcolni, de ez most nagyon húzós” – mondta.

„Ha objektíven nézem, ha a dolgok kiegyenlítettebbek lettek volna, úgy gondolom, most is szoros lehetne az állás, lehetne legalább további két futamgyőzelmem. A kvalifikáción nem volt jó napom, ezt aláírom, és bárcsak én lennék a felelős a kanadai lerobbanásért és az itteni büntetésekért, de ezek egyáltalán nem rajtam múlottak, és ezt nehéz lenyelni.”

„Nem hiszek a szerencsében, de az visszatekintek a szezon egészére, azt látom, hogy Kanadában az élről estem ki az autó miatt, itt, Monacóban a dobogón lehettem volna, de nulla lett a vége, Japánban vezettem, aztán a biztonsági autó 10 másodperccel a bokszkiállásom után jött be. Az egészet tekintve állhatnék akár 70 ponttal is.”

Ha így lett volna, valóban fej fej mellett lennének Antonellivel, ám a ponttáblázat mást mutat, ami nem pusztán a bajnoki küzdelem szempontjából érintheti rosszul Russellt – emlékezetes, hogy tavaly hosszú-hosszú kivárás után hosszabbítottak csak szerződést a pilótákkal a Mercedesnél, Russell feltehetőleg egy plusz egy opciós évre írt alá. Akkoriban a holland De Limburger arról írt, hogy komoly kitétel is került a dokumentumba: állítólag Russell opciója elszáll, ha a bajnokságban Antonelli mögött zár.

Nem lennénk meglepve, ha a következő hetekben, júniusban-júliusban újra terítékre kerülne a Mercedes-Verstappen vonal – Toto Wolff már tavaly is érdeklődött a hollandnál, idén – főleg hogy négyszeres bajnoknak sem mennek jól a dolgai Red Bullnál – újra lehet „flört”, „udvarlás”, csapatfőnök számára minden bizonnyal álompáros lenne az Antonelli-Verstappen kombináció.