Régi, közismert történet, hogy bő egy évtizeddel ezelőtt a Red Bull mellett a Mercedes is szerette volna magához kötni a tiniként is nagy ígéretnek számító Max Verstappent, ám míg az energiaital-gyártó rögtön Forma-1-es lehetőséggel tudta megkínálni a hollandot a Toro Rossónál, az akkor még Lewis Hamilton és Nico Rosberg párosát versenyeztető Toto Wolff legfeljebb homályos ígéretet adhatott, ezért hoppon maradt.

Verstappent és a Mercedest ugyanakkor azóta is számtalanszor összeboronálták már a médiában, néha teljesen alaptalanul, máskor azért valódi tapogatózások, tárgyalások alapján, és most itt a legújabb kör.

Miután a négyszeres világbajnok kimondottan gyengén kezdte a szezont a Red Bull-lal, ahol köztudottan 2028-ig érvényes, de eredménylapú távozási záradékkal rendelkező szerződéssel bír, ráadásul a hosszútávú versenyzésben Mercedes-AMG-vel vesz részt, könnyű sztorit faragni, úgy pedig főleg, hogy Mercedesnél a vezető pilóta, George Russell tavaly csak nagy sokára kapott 1+1 éves szerződéshosszabbítást.

F1-es szakértők, újságírók máris pedzegetik, hogy a holland a versenyképtelen Red Bulltól ezúttal tényleg az egyelőre domináns, a 2026-os idény favoritjának látszó Mercedeshez „menekülhet” 2027-re, a spekuláció pedig Toto Wolffig is eljutott, így reagált:

„Elképesztő, hogy már márciusban előkerülnek ezek az ostoba pletykák. Az is elég hülye helyzet, amikor júliusban kell magyarázkodnunk az ilyenek kapcsán. Nem tudom, most ki hozta ezt elő újra” – mondta az osztrák Oe24-nek.

„Van két pilótánk, akikkel hosszú távú, több évre szóló szerződésünk van” – állította Wolff Russellre és Kimi Antonellire utalva. „Mindkettejükkel tökéletesen elégedett vagyok. Mindketten csúcsteljesítményeket hoznak, megfontolni sincs okunk a pilótacserét, minden tiszteletem Maxé, de nincs okunk más versenyzőkre gondolni” – szögezte le.