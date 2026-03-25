Régi, közismert történet, hogy bő egy évtizeddel ezelőtt a Red Bull mellett a Mercedes is szerette volna magához kötni a tiniként is nagy ígéretnek számító Max Verstappent, ám míg az energiaital-gyártó rögtön Forma-1-es lehetőséggel tudta megkínálni a hollandot a Toro Rossónál, az akkor még Lewis Hamilton és Nico Rosberg párosát versenyeztető Toto Wolff legfeljebb homályos ígéretet adhatott, ezért hoppon maradt.

Verstappent és a Mercedest ugyanakkor azóta is számtalanszor összeboronálták már a médiában, néha teljesen alaptalanul, máskor azért valódi tapogatózások, tárgyalások alapján, és most itt a legújabb kör.

Miután a négyszeres világbajnok kimondottan gyengén kezdte a szezont a Red Bull-lal, ahol köztudottan 2028-ig érvényes, de eredménylapú távozási záradékkal rendelkező szerződéssel bír, ráadásul a hosszútávú versenyzésben Mercedes-AMG-vel vesz részt, könnyű sztorit faragni, úgy pedig főleg, hogy Mercedesnél a vezető pilóta, George Russell tavaly csak nagy sokára kapott 1+1 éves szerződéshosszabbítást.

Verstappent akarja a Mercedes? Reagált a főnök 1
F1-es szakértők, újságírók máris pedzegetik, hogy a holland a versenyképtelen Red Bulltól ezúttal tényleg az egyelőre domináns, a 2026-os idény favoritjának látszó Mercedeshez „menekülhet” 2027-re, a spekuláció pedig Toto Wolffig is eljutott, így reagált:

„Elképesztő, hogy már márciusban előkerülnek ezek az ostoba pletykák. Az is elég hülye helyzet, amikor júliusban kell magyarázkodnunk az ilyenek kapcsán. Nem tudom, most ki hozta ezt elő újra”mondta az osztrák Oe24-nek.

„Van két pilótánk, akikkel hosszú távú, több évre szóló szerződésünk van” – állította Wolff Russellre és Kimi Antonellire utalva. „Mindkettejükkel tökéletesen elégedett vagyok. Mindketten csúcsteljesítményeket hoznak, megfontolni sincs okunk a pilótacserét, minden tiszteletem Maxé, de nincs okunk más versenyzőkre gondolni” – szögezte le.

