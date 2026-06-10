A Halálos iramban-sorozat korai részeiben még nem tengeralattjárók, tankok és űrbe lőtt autók vitték a prímet, hanem neonfény, matrica, krómfelni és feltűnő tuning. Mi pedig tiniként úgy faltuk ezeket a filmeket, mintha nem lenne holnap.

Ennek a korszaknak volt az egyik legtúlzóbb szereplője Roman Pearce (Tyrese Gibson) Mitsubishi Eclipse Spyder GTS-e a 2 Fast 2 Furiousból (Halálosabb iramban). Az autó jó 20 éve eltűnt szem elől, most azonban több autós oldal és számos közösségi médiás bejegyzés szerint előkerült a filmben használt eredeti Eclipse. Állítólag ugyanaz a cég találta meg ezt az autót is, mint korábban Brian O’Conner (Paul Walker) Nissan Skyline GT-R R34-esét.

A friss posztok szerint ez nem egyszerű replika, hanem Tyrese Gibson filmben használt autója. Craig Lieberman is hitelesítette az igen feltűnő Mitsubishi Eclipse modellt, ő volt az első két Halálos iramban-film technikai tanácsadója, ő felelt az autók kiválasztásáért. A Mitsubishi Eclipse Spyder GTS a harmadik generációs Eclipse nyitott tetős és erősebb változata volt. A kabrió 3,0 literes, V6-os benzinmotort kapott, amely 210 lóerőt és 278 Nm nyomatékot adott le.

A történet egyik legjobb részlete, hogy az Eclipse eredetileg más hangulatú autó lett volna. A Los Angeles-i Petersen Múzeum szerint Tyrese Gibson nem akart sárga utasteret, mert nem szeretett volna „Lakers-autót” vezetni (a híres kosárcsapat színe a lila-sárga), a krómfelnikhez viszont ragaszkodott. A végeredmény pont olyan lett, mint maga a 2000-es évek tuningkultúrája: hangos, túlzó, kissé ízléstelen, de ma már megkerülhetetlenül nosztalgikus.

Epikus jelent a filmből, kötelező hangot adni rá:

A filmben Roman Pearce a lila-ezüst Eclipse Spydert, Brian pedig egy Mitsubishi Lancer Evolution VII-est kapott, amikor a két főszereplő beépült Carter Verone drogügyletébe.