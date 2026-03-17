Sokáig mindenki azt hitte, hogy nyoma veszett vagy megsemmisült, most azonban előkerült a Nissan Skyline R34 GT-R, amelyet Paul Walker vezetett a Halálosabb iramban című filmben. A legendás autó közel két évtizedig volt „láthatatlan” – egészen mostanáig.

Nem veszett el, csak eltűnt szem elől

A film 2003-as bemutatója idején még egészen másképp működött a rajongói kultúra: nem volt közösségi média, nem követték minden ikonikus autó sorsát percről-percre. Emiatt sokan úgy hitték, hogy a Skyline elveszett, esetleg megsemmisült.

A valóság azonban sokkal prózaibb – és egyben meglepőbb. A forgatás után az autó rövid ideig egy amerikai múzeumban volt kiállítva, majd 2008 körül egy norvég magángyűjtőhöz került – írja a Supercarblondie.com.

És itt jön a csavar: a tulajdonos nemhogy nem mutogatta, de gyakorlatilag elrejtette a világ elől. Nagyon ritkán vezette, autós rendezvényekre sem vitte, sőt, még az internetre sem került fel róla szinte semmi. Egyszerűen a nappalijában tartotta.

A különleges autót végül a Chrome Cars nevű cég találta meg, és több éves tárgyalás után sikerült megvásárolniuk. Ezzel egy olyan filmes relikvia került elő, amelynek létezésében már sokan sem hittek.

Miért ennyire különleges ez a Skyline?

Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen filmhez csak egyetlen autót használtak – valójában azonban több példány is készült különböző célokra. A produkcióban volt:

kaszkadőrautó,

ugratásokhoz használt példány,

egy átalakított kamu Skyline, amely csak külsőre egyezett meg a legendes sportautóval,

valamint több úgynevezett „hero car”, amelyek a közeli jelenetekhez használt eredeti modellek.

Az előkerült Skyline ezek közül az egyik „hero car”, vagyis az a típus, amelyet valóban Brian O’Conner (Paul Walker) vezetett a vásznon. Ráadásul ez lehet az utolsó fennmaradt darab, amely teljesen eredeti állapotban van.

Skyline R34 GT-R röviden A Skyline R34 GT-R a japán autóipar egyik legismertebb ikonja, amelyet a Nissan 1999 és 2002 között gyártott. A modell a GT-R széria csúcspontja volt a klasszikus Skyline-érában. Az autó szíve a legendás RB26DETT kódjelű motor, amely egy 2,6 literes, soros hathengeres, duplaturbós erőforrás. A blokk öntöttvas, a hengerfej alumínium, a konstrukció pedig rendkívül strapabíró, ami nagyban hozzájárult a típus kultikus státuszához. Gyárilag 280 lóerőt adtak meg teljesítményként, ami a japán gyártó berkein belüli “íratlan megállapodás” eredménye volt, a valóságban azonban sok példány már alapból is 300 lóerő felett teljesített. A maximális nyomaték nagyjából 392 Nm, amely 4400-as fordulaton érkezik, és a motor karaktere inkább felső tartományban él igazán.

Brutális összeget érhet

A filmes autók piaca az utóbbi években elképesztően felpörgött. Egy másik, Paul Walker által vezetett autó már korábban is több millió dollárért kelt el, de a franchise más járművei is hasonló összegeket értek el.

Ez a Skyline minden bizonnyal szintén rekordközeli áron talál majd gazdára, ha kalapács alá kerül – és könnyen lehet, hogy újabb hét számjegyű üzlet születik.