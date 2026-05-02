Ígéretesen indította a Ferrari a Forma-1-es Miami Nagydíj hétvégéjét, Charles Leclerc behúzta a 90 perces szabadedzést a sprintidőmérő előtt. A kvalifikáción is jól mozogtak a vörös autók, és úgy tűnt, kinéz nekik egy jó eredmény, és akár megelőzhetik a szezont eddig uraló Mercedeseket.

Erre végül csak félig került sor: Charles Leclerc ötödik helye csak eggyel lett jobb George Russell pozíciójánál, míg a másik Ferrariban ülő Lewis Hamiltonnak be kellett érnie a hetedik hellyel.

A Ferrari egyértelműen közelebb került a Mercedeshez, 11 fejlesztéssel tettek ezért, azonban arról nem tudott konkrétumot mondani Hamilton, hogy ez a pakk más pályákon jobb eredményeket hozhat-e. “Azt hittem, erősebbek leszünk. Dolgoznunk kell az éjjel, hogy megpróbáljunk rájönni, miért nem voltunk olyan gyorsak. Bíztam abban, hogy jóval előrébb leszünk, de nem jött össze.”

Leclerc valamivel pozitívabb volt az időmérőt követően. “A fejlesztések rendben vannak, de mindenki hozott fejlesztéseket. Arra számítottunk, hogy valószínűleg továbbra is a Mercedes lesz az etalon. A McLaren nagyot lépett előre, de úgy érzem, ők nem optimalizálták a szezonbeli első versenyeiket. Mindig is ott voltak, de nem raktak mindent össze” – fogalmazott a monacói. “A magunk részéről tudjuk, hogy a versenytempónk erősebb, de az időmérők terén van még min dolgoznunk.”