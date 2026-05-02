Ígéretesen indította a Ferrari a Forma-1-es Miami Nagydíj hétvégéjét, Charles Leclerc behúzta a 90 perces szabadedzést a sprintidőmérő előtt. A kvalifikáción is jól mozogtak a vörös autók, és úgy tűnt, kinéz nekik egy jó eredmény, és akár megelőzhetik a szezont eddig uraló Mercedeseket.

Erre végül csak félig került sor: Charles Leclerc ötödik helye csak eggyel lett jobb George Russell pozíciójánál, míg a másik Ferrariban ülő Lewis Hamiltonnak be kellett érnie a hetedik hellyel.

A Ferrari egyértelműen közelebb került a Mercedeshez, 11 fejlesztéssel tettek ezért, azonban arról nem tudott konkrétumot mondani Hamilton, hogy ez a pakk más pályákon jobb eredményeket hozhat-e. “Azt hittem, erősebbek leszünk. Dolgoznunk kell az éjjel, hogy megpróbáljunk rájönni, miért nem voltunk olyan gyorsak. Bíztam abban, hogy jóval előrébb leszünk, de nem jött össze.”

Charles Leclerc (Kép: Kym Illman/Getty Images)

Leclerc valamivel pozitívabb volt az időmérőt követően. “A fejlesztések rendben vannak, de mindenki hozott fejlesztéseket. Arra számítottunk, hogy valószínűleg továbbra is a Mercedes lesz az etalon. A McLaren nagyot lépett előre, de úgy érzem, ők nem optimalizálták a szezonbeli első versenyeiket. Mindig is ott voltak, de nem raktak mindent össze” – fogalmazott a monacói. “A magunk részéről tudjuk, hogy a versenytempónk erősebb, de az időmérők terén van még min dolgoznunk.”