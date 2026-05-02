Noha azt lehetett tudni, hogy a Forma-1-es Miami Nagydíjra a Mercedes és a Ferrari is jelentős fejlesztésekkel készül, mégis meglepő volt, hogy mindkét alakulat versenyre tudott kelni a 2026-os szezont eddig uraló Mercedesszel. A sprintidőmérő eredménylistája abszolút vegyes, ráadásul a keveredésbe még Max Verstappen is beszállt a Red Bull-lal.

A korábban első számú bajnokesélyesnek is kikiáltott George Russell a Mercedesszel csak hatodik lett, ezen pedig a brit is meghökkent. “Eléggé meglepő, milyen nagyot ugrott előre a Ferrari és a McLaren, ez lenyűgöző. Tudtuk, hogy talán csökkentik a különbséget, de gyorsabbak voltak nálunk” – fogalmazott a pontverseny második helyén álló pilóta.

“A magam részéről küszködtem. Nem szeretem a miami pályát, különösen az ilyen melegebb körülmények közepette. De ez még csak a sprintidőmérő volt, meglátjuk, mit hoz a folytatás. Túlmelegedtek a gumijaim a kanyargós szakaszon középen, küszködtem az autó egyensúlyával. Nem igazán tudok többet mondani.”

“Nem indulok jó helyről, a sprintversenyek pedig általában nem nyújtanak sokat. Kína persze érdekesebb volt idén, ez lehetőséget ad némi versenyzésre” – mondta Russell.