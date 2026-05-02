A Forma-1-es Miami Nagydíj sprintkvalifikációnak első szakasza után a 17. helyen záró, ezzel korán búcsúzó Liam Lawson még nem indult el azonnal, hogy letudja további feladatait. A Racing Bulls új-zélandi versenyzője teljes felszerelésben készen állt arra, hogy pályára guruljon, de erre nem kapott lehetőséget. A csapat ugyanis észrevette, hogy a williamses Alexander Albon – aki épp Lawson kárára jutott tovább – elhagyta gyorskörén a pályát.

A Nemzetközi Automobil Szövetség azonban nem lépett, minden ment tovább a maga medrében. Csak az időmérő leintése után jött a csavar: Albon tényleg elhagyta a pályát még az SQ1-ben. Ezt követően minden SQ2-es körét törölték, valamint az érintett SQ1-es időt is, így lett 14.-ből 19. a thai versenyző.

Lawsonnak ez nem jelentett sok vigaszt, tekintve, hogy így az esélyt vesztette el egy SQ2-es villanásra. “Nem értem, hogyan lehetséges ez” – utalt az eseménysorozat károsultja a felügyelők munkájára. Ilyesmi egyébként nem először fordul elő a Forma-1-ben: tavaly Bahreinben Nico Hülkenberg egyik pályaelhagyását nézték be ugyanígy.