A hétvégén már 94. alkalommal rendezik meg a világ egyik legrangosabb autóversenyét, a mára szigorúan szabályozott, az autók/csapatokat világosan elhatárolt kategóriákba soroló hosszútávú versenyt, a Le Mans-i 24 órást.

Míg a 20. században sima volt az átjárás, az utóbbi évtizedekben egy-két kivételtől eltekintve – a 2015-ben a Force Indiánál aktív Nico Hülkenberg, a 2019-20-ban szünetet tartó Fernando Alonso – inkább csak az F1-ből már visszavonult versenyzők indulnak a legendás futamon.

Belőlük viszont akad majd bőven, az idei, 62 autós. 186 versenyzős nevezési listán majdnem egy teljes mezőnyt tesz majd ki a korábban Forma-1-es tapasztalatot szerző 17 pilóta.

Kezdjük a csúcskategóriával, a Hypercarral: az abba 2024-ben visszatért Ferrari zsinórban negyedik Le Mans-i győzelméért indul, a gyári autóban a korábbi Sauber/Alfa Romeo-pilóta, Antonio Giovinazzi, míg az AF Corse versenyautójában a mások mellett az ugyancsak Le Mans-győztes Robert Kubica vezet majd.

A BMW a korábbi Renault- és Haas-pilótát, Kevin Magnussent ülteti a maga versenygépébe, a Toyotánál az F1-ben a Sauberrel dobogóig jutó Kobajasi Kamui, illetve a Red Bull kiscsapatánál, a Toro Rossónál megfordult Brendon Hartley és Sebastien Buemi indul – utóbbi hármas ászokból áll, mindannyian legalább egyszer, de akár többször is nyertek már a futamon, ahogy WEC-bajnoki címet is szereztek a japán gyártóval.

A Toyotánál Kobajasi mellé az F1-ben az AlphaTaurinál fél szezont töltő, korábbról Forma-E-bajnoki címmel is bíró Nyck de Vries ül, míg Buemiék partnere a Haas F1-es tesztelője, Hirakava Rjó lesz.

A Cadillacnél az egyik autóban az egykori Manor-pilóta Will Stevens, a másikban az USA-ban igen, sikeres, az F1-ben a Toro Rossónál csak epizódszerepet kapó Sebastien Bourdais, valamint a Williamsnél két hétvégén pályára küldött Jack Aitken vezet.

A Peugeot a korábbi McLaren-versenyző Stoffel Vandoorne-t, illetve a Force Indiából ismert Paul di Restát is rajthoz állítja.

Az új belépő Genesis Magma Racing eleve az inkább a hosszú távú versenyzésben nevet szerzett – Le Mans-i és WEC-bajnoki címekkel is bíró –, de 2014-ben a Caterhamnél az F1-ben is indult André Lotterert veti be.

Az LMP2-ben a rangos felmenőkkel bíró, az F1-ben a Haasnál két nagydíjon induló Pietro Fittipaldi, valamint a tavaly az Alpine-nál az idény első negyedében alkalmazott Jack Doohan áll rajthoz, míg az exwilliamses Logan Sargeant az LMGT3-ban vezet a Proton Competitionnél.